Samanyolu Haber /Gündem / 120 polis ağır silahlarla öğrenci evlerini bastı /11 Ocak 2023 15:12

120 polis ağır silahlarla öğrenci evlerini bastı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mersin Emniyeti inanması zor bir operasyona imza attı. Ağır silahlı 120 polis drone kullanarak medya eşliğinde öğrenci evlerini bastı.

'Rüya içerikli umut mesajları' paylaştılar diye 120 polis ağır silahlarla öğrenci evlerini bastı

Mersin’de ağır silahlı 120 polis drone kullanarak Hizmet Hareketi'ne üye oldukları iddiasıyla çoğu öğrenci olan 15 kişinin evine şafak baskını düzenledi. 

Evleri didik didik arayan yüzlerce polis örgütsel doküman olarak Kur’an-ı Kerim, cep telefonu ve dijital materyallere el koydu. Savcılığın evleri basılan öğrencilere yapılanların görüntüleri medyaya servis edildi 

RÜYA İÇERİKLİ ‘UMUT’ MESAJLARI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyon için "rüya içerikli umut mesajları" gönderme suçlamasında bulundu. Bu akıl almaz bir suçlama ile aralarında öğrencilerin de olduğu 15 kişinin evi ağır silahlı 120 özel harekat polisi tarafından drone eşliğinde basıldı.

Yüzlerce polis öğrenci evlerini didik ararken aralarında Kur’an-ı Kerim’in de olduğu dini kitapları delil olarak aldığı öğrenildi.

Ajanslara servis edilen haberde gözaltı kararı verilen kişilerden birinin hakkında aynı zamanda ‘terör örgütü PKK/KCK propagandasını yapmak’ suçundan da soruşturma yürütüldüğü açıklandı.
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'Rüya içerikli umut mesajları' paylaştılar diye 120 polis ağır silahlarla öğrenci evlerini bastı

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