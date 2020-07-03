Rüyada ölmüş anne veya babayı görmek ne anlama gelir?

DR. ALİ DEMİREL- SAMANYOLUHABER.COM





Soru: “Rüyasında ölmüş annesini görenler genellikle ‘Bana gülüyordu, oturup konuşuyorduk, sohbet ediyorduk, hastaydı, hastanedeydi, burada acı çekiyorum diyordu” diyerek rüyalarını anlatıyor. Rüyada ölmüş anneyi görmek ne anlama gelir? (A. Sevim Ö.)









Rüyada anne, baba, nene, dede gibi büyükleri görmek çeşitli şekillerle yorumlanır. Rüya yorumcuları, bahsini ettiğimiz büyükleri gülerken, ağlarken, konuşurken, otururken, sarılırken veya daha başka şekillerde rüyada görmenin hepsinin ayrı ayrı anlamları olduğunu söylerler.

Rüyada ölmüş olan anneyi görmek, genellikle özlemle tabir olunur. Böyle bir rüya, rüya sahibinin annesine olan derin sevgisini, ona olan hasretini gösterir.

Ayrıca genel olarak rüyada ölmüş anne görmek, yakın zamanda mutluluğa erişeceğine, gelirin bereketli olacağına, huzurlu bir hayat sürüleceğine, istenilen ve özlemi duyulan bir birlikteliğe işaret şeklinde de yorumlanır.

Rüyada ölmüş anneyi görmek, onunla konuşmak özetle kısa zaman içinde meydana gelecek hayırlı gelişmelere yorulur.





Rüyada ölmüş babayı görmenin anlamı nedir?

Kişinin rüyasında ölmüş babasını görmesi, zor durumda ise içinde bulunduğu zor durum ile ilgili birileriyle konuşmaya ve destek almaya ihtiyacı olduğuna işarettir.

Rüyada ölen baba ile kucaklaşma her halükarda hayır ve bereket ile yorumlanır. Böyle bir insan hayatında yeni bir döneme girmiş olur. Bu dönemde onu sevineceği sürprizler beklemektedir.

Kişi rüyasında ölmüş babasının üzgün olduğunu görüyorsa böyle bir rüya genellikle olumsuz olarak yorumlanır.

Bazı rüya yorumcularına göre ise rüyada ölmüş babayı görmek, babanın evladından memnun olduğunu ve hakkını helal ettiğinin işaretidir.





Ölmüş anneanneyi, babaanneyi görme ne anlama gelir?

Rüyada ölmüş anneanne görmek genellikle, yakın bir vakitte alınacak güzel habere işarettir. Böyle bir rüya gören kimse, üst üste nimetlere kavuşur.

Mesela ölmüş anneannenin güldüğünü görmek uzun ömre, huzur ve mutluluğa işaret. Ölmüş anneannesini kızgın veya üzgün şekilde gören kimse hal ve tavırlarına, özellikle de kulluk hayatına dikkat etmeli. Böyle bir rüya, rüya sahibine uyarı niteliğindedir.

Rüyada ölmüş babaanneyi görmek, genellikle hayır ile yorumlanır. Kişi babaannesinin mutlu ve güler yüzlü olduğunu görmüşse, hayırlı ve güzel bir yolda olduğunu işarettir.

Ölmüş babaannesini kızgın veya üzgün gören kişi ise günlük hayatına, aynı zamanda kulluk hayatına dikkat etmeli. Bir yerlerde hata yapıyor olabilir.

Bazı yorumcular, ölmüş babaannenin görülmesi ve onunla konuşulmasını gören kişinin uzun ömürlü olacağına işarettir derler. Böyle bir kimseye hiç beklemediği bir yerlerden bol bol hayırlar ulaşabilir.

Kişinin ölmüş anneanne veya babaannesini yaşıyor görmesi ise kabir hayatında güzel bir yere sahip olduğu şeklinde yorumlarlar.





Ölmüş dedeyi görmenin anlamı nedir?

Rüyada kişinin ölmüş dedesini görmesi de genelde hayırla ve iyilikle yorumlanır. Böyle bir insan sıkıntılı günler yaşıyorsa dertlerinin zaman içinde son bulacağı şeklinde tabir edilir.

Bazı yorumcular ise rüyada ölmüş dedenin görülmesini şayet gören kişi bekar ise güzel bir evliliğe doğru adım atılacağına işarettir derler.





Rüyada ölmüş yakınlarımızdan birini (anne, baba, dede, anneanne, babaanne) gördüğümüzde çoğunlukla ‘Senden bir fatiha bekliyor’ yahut ‘ Yakınlarından birisinin öleceğini gösteriyor. Bu dünyadan birisini götürecek’ şeklinde yorumlanıyor. Bunlar ne kadar doğru? (Adnan K.)

Rüya ilmine vakıf alimler, böylesi rüyaları ölen kişinin ruhunun hayır beklediği şeklinde yorumlarlar. Dolayısıyla rüyasında anne, baba veya aile büyüklerini gören kimseler, onlara Fatihalar göndermeli, sevaplarını onlara gönderme niyetiyle sadakalar vermeli ve tabiî ki kendisini ahirete hazırlama adına kulluk hayatını gözden geçirmeli.

Bu tür rüyalar için “Yakınlarından birisi ölecek, bu dünyadan birisi götürecek” şeklinde yorumlar yapılsa da böylesi yorumlar genel itibariyle pek kabul görmemiştir.



