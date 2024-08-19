Rüzgar tekneyi batırdı: Bir kişi öldü, ünlü iş insanı kayıp

Sicilya'nın Palermo kenti açıklarında seyir halinde olan ve şiddetli fırtınaya yakalanarak batan bir yatta facia yaşandı.



İtalya Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamaya göre, İngiliz bandıralı 56 metre uzunluğundaki yatın batması sonucunda bir kişi hayatını kaybederken, aralarında ünlü İngiliz iş insanı Mike Lynch'in de bulunduğu altı kişi kayboldu. Olay, sabah saatlerinde gün doğumundan kısa bir süre önce meydana geldi.



İtalyan Sahil Güvenliği, 22 kişiyi taşıyan yatın battığını doğrularken, kayıp kişilerin İngiliz, ABD'li ve Kanada uyruklu olduklarını belirtti. Palermo sahil güvenliğinden bir yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Rüzgar çok kuvvetliydi. Havanın kötü olması bekleniyordu ancak bu kadar şiddetli olacağı tahmin edilmiyordu" ifadelerini kullandı.



İtalyan medyasının haberine göre, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 15 kişi kurtarıldı ve sekiz kişi bölgedeki hastanelere sevk edildi. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi.



Sahil güvenlik ekipleri, batık yatın yaklaşık 50 metre derinlikte bulunduğunu ve dalgıçların arama çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. İtalyan Perini tarafından 2008 yılında inşa edilen yatın adı "Bayesian" olarak belirtildi.



İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İngiliz yetkililerin olayla ilgili yerel makamlarla yakın temas halinde olduklarını ve olaydan etkilenen İngiliz vatandaşlarına konsolosluk desteği sağlamaya hazır olduklarını duyurdu.



Ünlü iş insanı Mike Lynch ve diğer kayıp yolcuların akıbeti, arama çalışmalarıyla netlik kazanacak.



“HER ŞEY ÇOK KISA SÜREDE OLDU”



Diğer yandan, batan "Bayesian" teknesine yakın bir konumda bulunan ve olayın ardından 15 kişinin kurtarılmasına yardım eden Hollanda bayraklı "Sir Robert Baden Powell" teknesinin kaptanı Karsten Börner de basına yaptığı açıklamada, şunları aktardı:



"Önce yelkenli tekne yana yattı ve birkaç dakika içinde de battı. Her şey çok kısa sürede oldu. Palermo'daki Arenella Limanı'na gitmeyi planlıyorduk ama fırtınaya yakalandık. Sonra yanımızdaki teknenin artık orada olmadığını fark ettik. Teknenin bulunduğu bölgeden kırmızı işaret fişeği geldiğinde ben ve yardımcım, bota atlayıp yardıma gittik. Aralarında küçük bir kızın da olduğu 15 kişiyi kurtardık."