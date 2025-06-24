Samanyolu Haber /Ekonomi / Rüzgar tersine döndü, petrol sert düştü /24 Haziran 2025 10:43

Rüzgar tersine döndü, petrol sert düştü

Orta Doğu’daki tansiyonun bir nebze düşmesi, petrol fiyatlarını sert geriletti. İran’ın sınırlı yanıtı, ABD’nin ateşkes açıklaması ve Hürmüz Boğazı kaygılarının hafiflemesiyle Brent petrol yeniden 70 doların altına indi. Piyasalar şimdi İsrail-İran cephesinden gelecek yeni açıklamalara odaklandı.

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Orta Doğu’da son haftalarda artan kriz, petrol fiyatlarını fırlatmış; Brent tipi ham petrol 80 dolara yaklaşarak son beş ayın zirvesini görmüştü. Ancak İran’ın ABD saldırılarına karşı sınırlı yanıt vermesi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes açıklaması, piyasadaki gerginliği yumuşattı.

24 Haziran 2025 sabahı itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,80 oranında düşüşle 68,20 dolara kadar geriledi. Dün ise günü yüzde 8,86 kayıpla 70,33 dolardan kapatan petrol, sabah saatlerinde 69,80 seviyelerinde denge arayışındaydı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Tahran yönetimi, ABD’nin nükleer tesislere yönelik saldırısına yanıt olarak Katar’daki ABD üssüne sınırlı bir füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırının önceden haber verilmesi ve can kaybı yaşanmaması tansiyonun düşmesini sağladı. İran’ın bu “ölçülü” tepkisi piyasalar tarafından ılımlı bir sinyal olarak yorumlandı.

ATEŞKES AÇIKLAMASI PETROLÜ SOĞUTTU
ABD Başkanı Trump ise İran ile İsrail arasında “tam ve eksiksiz bir ateşkesin” sağlandığını açıklayarak piyasalardaki belirsizliği biraz daha azalttı. Petrol fiyatları üzerindeki bir diğer baskı da Hürmüz Boğazı’na yönelik endişelerin zayıflaması oldu. İran’ın boğazı kapatacağına yönelik korkular son gelişmelerle birlikte azaldı. Bu kritik su yolu, günlük 20 milyon varillik petrol taşımacılığıyla küresel ticaretin yüzde 20’sine ev sahipliği yapıyor.

DİRENÇ NOKTASI İZLENECEK
Analistler, piyasada yaşanan sert düşüşün ardından teknik tepki alımlarının gelebileceğini belirtiyor. Özellikle 200 günlük hareketli ortalama olan 72,00 dolar seviyesi, önümüzdeki günlerde kritik bir direnç noktası olarak izlenecek. Tüm gözler şimdi Tel Aviv ve Tahran’dan gelecek yeni açıklamalara çevrilmiş durumda.
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