Samanyolu Haber /Dünya / Ryan Air'in patronundan çirkin sözler: Müslüman erkekler uçağa binerken daha sıkı aransın /23 Şubat 2020 12:34

Ryan Air'in patronundan çirkin sözler: Müslüman erkekler uçağa binerken daha sıkı aransın

Avrupa'da düşük fiyatla hizmet sunan havayolu şirketi Ryanair'ın İcra Kurulu Başkanı Michael O'Leary, Müslüman erkeklerin havalimanlarındaki tehdidin kaynağı olduklarını ve daha sıkı aranmaları gerektiğini ileri sürdü.

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Ryanair'ın İcra Kurulu Başkanı Michael O'Leary, Times gazetesine verdiği demecinde havaalanlarındaki mevcut güvenlik politikalarını eleştirdi.

Çocuklu bir aileye yönelik kontrollerin azaltılması gerektiğini kaydeden O'Leary, şöyle konuştu:

"Bombacı kimdir? Bunlar kendi başlarına seyahat eden bekar erkekler olacaklardır. Çocuklu bir aileyse geçip gitsin. Hepsini (aile üyelerini) havaya uçurma şansı sıfır. Bazı şeyleri söyleyemezsiniz çünkü bu ırkçılık olur. Ancak (bombacı) genellikle Müslüman inancındaki bir erkek olacaktır. Otuz yıl önce İrlandalıydı. Tehdit buradan geliyorsa, tehdidi ona göre ele alın."
İrlandalı işadamına her kesimden tepki büyük 

‘Irkçılığı teşvik ediyor’

O'Leary'in bu sözleri ülkedeki Müslümanların tepkisini çekti. İngiltere Müslüman Konseyinin açıklamasında, bu ifadelerin ırkçı ve ayrımcı olduğu belirtilerek, iş adamının İslamofobi örneği gösterdiği kaydedildi.

İşçi Partisi Milletvekili Khalid Mahmood ise bu sözlerin saçma olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Esasen 'Müslüman gibi görünüyorlarsa terörist olmalılar' diyor. Bu toplumda ilişkileri geliştirmez; faşist zihniyetteki insanlara katkı sağlar. Almanya'da bu hafta beyaz bir kişi dokuz kişiyi öldürdü. Faşist olup olmadıklarını görmek için beyazları fişlememiz mi gerekiyor? Çok dar görüşlülük yapıyor ve aslında ırkçılığı teşvik ediyor."

Yaptığı tutarsız açıklamalarıyla bilinen 58 yaşındaki O'Leary, bir ara uçakta tuvalet kullanan yolculardan vergi alınması, ayrıca şişman yolcuların ek ödeme yapmaları gerektiğini savunuyordu. Tazminat hakkını kullanmak isteyen yolculara karşı küçümser davranışlarda bulunan O'Leary, uçuş kartlarını bastırmayı unutanlardansa ceza kesilmesinden yanaydı.
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