S-400 birliklerinin Rusya'daki taktik tatbikatları başladı

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Merkez Askeri Bölgesi S-400 Triumf uçaksavar füze sistemleri muharebe birliklerinin, Volga bölgesi ve Sibirya'da başlayan taktik tatbikatlarda yaklaşık 20 muharebe eğitimi görevini yerine getireceği belirtildi. Rusya Merkez Askeri Bölgesi S-400 Triumf uçaksavar füze sistemleri muharebe birliklerinin, Volga bölgesi ve Sibirya'da başlayan taktik tatbikatlarda yaklaşık 20 muharebe eğitimi görevini yerine getireceği belirtildi.





Merkez Askeri Bölge basın dairesinden yapılan açıklamada, “Tatbikat kapsamında, uçaksavar füze sistemlerinin muharebe birlikleri, yeni konumsal muharebe görevi alanlarına hareket ederek, temel ve yanlış ateşleme pozisyonlarının donatılması standartları üzerinde çalışacak” ifadeleri kullanıldı.





S-400 birliklerinin idari ve askeri tesisleri düşmanın simüle edilmiş hava saldırılarından koruma görevlerini yerine getireceğine vurgu yapılan açıklamada ayrıca “Hafta sonu sona erecek tatbikatlarda, Merkez Askeri Bölge Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Ordusu komutanlıklarının muharebe birliklerinden 500'den fazla asker ve yaklaşık 200 teçhizat katılıyor” ifadelerine yer verildi.





Rusya'nın en büyük silah üreticilerinden Almaz-Antey şirketi tarafından geliştirilen S-400 Triumf uzun menzilli uçaksavar füzesi sistemi, düşmanın keşif uçaklarını, radar tespit ve kontrol uçaklarını, parazit önleyici uçaklarını, stratejik ve taktik uçaklarını, taktik ve balistik füzelerini, orta menzilli balistik füzelerini ve hipersonik hedeflerini imha etmek için tasarlandı.





Rusya’nın üç federal bölgesinde konuşlu olan ve aynı zamanda Tacikistan'daki 201. askeri üs, Kırgızistan'daki birleşik askeri üs ve Kazakistan topraklarındaki Rus askeri birimlerinin bağlı bulunduğu Merkez Askeri Bölgenin genel merkezi Yekaterinburg'da bulunuyor.





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