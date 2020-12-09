S-400 için ilk adım

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yasama organı Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, Rusya'dan S-400 alımı sebebiyle Türkiye'ye yaptırım uygulanması için harekete geçti.





Yaptırımı mecburi kılan bir maddenin de yer aldığı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı kabul edildi.







Tasarı, 2021'de ABD'nin bütçesinin 740 milyar dolarını savunmaya ayıracağını öngörüyor.





ABD Başkanı Donald Trump'ın itirazlarına rağmen Temsilciler Meclisi NDAA'yi 335'e 78 gibi büyük bir farkla geçirdi.





BU HAFTA SENATO'DA GÖRÜŞÜLECEK





Tasarının bu hafta Kongre'nin üst kanadı Senato'da görüşülmesi bekleniyor. Trump, mevcut tasarı önüne gelirse veto edeceğini söylemişti. Ancak birçok Kongre üyesi tasarı Senato'yu da Temsilciler Meclisi'nde olduğu gibi ezici çoğunlukla geçerse Trump'ın veto kararını değiştirebileceğini belirtiyor.





Trump daha önce tasarının Konfederasyon generallerinin isimlerini taşıyan askeri üslerin isminin değiştirilmesini öngörmesine tepki göstermişti.





Trump aynı zamanda tasarıya sosyal medya devlerini platformlarında yapılan paylaşımlardan koruyan bir kanunun kaldırılmasının öngören madde eklenmesini istiyor.





Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı olan Demokrat Adam Smith, "Bugün bu meclisin iki partisi de ABD haklına önemli bir mesaj gönderdi: Askerlerimiz ve ulusal güvenliğimiz siyasetten daha önemlidir." diye konuştu.





TÜRKİYE İÇİN YAPTIRIM HAZIRLIĞI





Tasarı, Türkiye'ye Rusya'dan hava savunma sistemi S-400'lerin alımı sebebiyle yaptırım uygulanmasını zorunlu kılıyor.





Tasarı, Rusya'nın Kuzey Akım 2 projesi sebebiyle uygulanan yaptırımların da genişletilmesini öngörüyor. Bu kapsamda projede ismi geçen teknik sertifikasyon ve sigorta şirketlerine de yaptırım uygulanabilecek.





Bloomberg'in aktardığına göre Kongre üyeleri, önceki haftalarda yapılan görüşmelerde Türkiye'ye S-400 alımına karşı bir hamlede bulunulmamasına karşı yaptırımları tasarıya dahil etmeye karar verdi.





S-400 alımı sebebiyle Türkiye'ye ABD'nin Hasımlarıyla Müeyyideler Yoluyla Mücadele Kanunu (CAATSA) yaptırım uygulanmasını zorunlu kılıyo.





CAATSA'DA HANGİ YAPTIRIMLAR YER ALIYOR?

*Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara ihracat-ithalat bankası desteğinin kesilmesi.

*Mal ve teknoloji ihracatı ruhsatı verilmemesi.

*ABD mali kuruluşlarından kredi tedarik edilmemesi.

*Uluslararası mali kuruluşlardan kredi verilmemesi.

*Mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi.

*Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla ihale ya da sözleşme yapılmaması.

*Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması.

*Mali kurumlar ve bankalar arasında ödeme ya da kredi transferlerinin yasaklanması.

*Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul sahibi olmasının yasaklanması.

*ABD kişi ve kurumlarının yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlardan sermaye ya da borç alışverişinin yasaklanması,

*Yaptırım kapsamına alınan kişilere ABD’ye giriş yasağı.

*Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara benzer işlevi olan üst düzey görevlilere de yaptırım uygulanması.