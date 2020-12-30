Samanyolu Haber /Dünya / S-400 krizinde yeni hamle /30 Aralık 2020 11:42

S-400 krizinde yeni hamle

Rus hava savunma sistemi S-400, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'ni karşı karşıya getirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ihtilafları müzakere etmek için ortak çalışma grubu teşkil edildiğini söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması sebebiyle Türkiye'ye bazı başlıklarda müeyyide uygulama kararı almıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yıllık basın bilgilendirme toplantısında, “ABD müeyyide kararından sonra, daha önce bizim teklif ettiğimiz ortak çalışma grubu, şimdi ABD tarafından geldi. Biz diyalogdan yana olduğumuz için 'evet' dedik ve uzmanlar nezdinde çalışmalar başlatıldı.” dedi.

SAVUNMA SANAYİ BAŞKANI İSMAİL DEMİR KARA LİSTEDE

ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı müeyyidelere göre, Savunma Sanayi Başkanlığı ABD'den ihracat lisansı alamayacak ve ABD'li ve uluslararası finans kuruluşlarından kredi alamayacak.

Yaptırım listesinde Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in yanı sıra Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit isimli Türkiye vatandaşları yer aldı. 

Demir ve beraberindeki kişilerin mal varlıkları dondurulacak ve vize kısıtlamalar getirilecek.
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