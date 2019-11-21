Samanyolu Haber /Gündem / 'S-400’ler çalışacak, şakamız yok' /21 Kasım 2019 20:26

'S-400’ler çalışacak, şakamız yok'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile ABD arasında kriz konusu olan ve Erdoğan-Trump görüşmesinde de çözüme kavuşmayan S-400’lere ilişkin konuştu. Akar, “S-400’ler çalışacak, şakamız yok” dedi.

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Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 53,8 milyar değerindeki Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri sırasında Hulusi Akar, vekillerin sorularını yanıtladı.

Akar, S-400’lerle ilgili olarak "S-400 çalışacak. S-400’lerin birinci filo iki batarya Türkiye'ye intikal etmiş bulunuyor. İki bataryanın kuruluşu ve TSK personelinin eğitim sürecini yaşıyoruz. Bunlar tamamlandığı zaman planlandığımız faaliyet neyse bunu uygulayacağız. Şakamız yok" diye konuştu. 

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik düzenlediği askerî harekâta ilişkin de konuşan Akar, "Yaptığımız harekâtların sonucu terör koridoru, terör devleti oluşturulması hayali bitti. 'Amerikalılar Rojava hayali bitti' diyor" ifadelerini kullandı.

Akar, Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) ilişkin ise “El Kaideci” eleştirilerine ilişkin ise, şunları söyledi:

 “Bu insanların El Kaideci falan olmaları söz konusu değil. Bunların amacı bir şekilde ülkelerini kurtarmaktır. Kendi ülkesi için çalışan bir gruptan söz ediyoruz.  Amaçları ülkelerini kurtarmak. Ödemeleri Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden yapılmıyor.”
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