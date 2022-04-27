Samanyolu Haber /Gündem / "S-400’lerin ikinci partisinin alımı gündemde" /27 Nisan 2022 00:42

"S-400’lerin ikinci partisinin alımı gündemde"

ABD ile gerilime neden olan Türkiye'nin Rusya'dan aldığı hava savunma sistemi S-400’lerin ikinci partisinin alımının da gündemde olduğu aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan ve Evgeny Odinokov imzası taşıyan habere göre Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Rusya'dan satın alınan S-400’lerin ikinci partisinin alımının gündemde olduğunu açıkladı. Demir, "Türkiye düşündü taşındı Amerika ne derse desin ben ikinci sistemi de alacağım diye inatlaşıyor manzarasından çok Türkiye baştan verdiği kararın aynısını uygulamaya devam ediyor" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TRT Haber'de soruları yanıtladı.

Demir, Rusya'dan satın alınan S-400 sistemine ilişkin olarak, "Baştan beri planlanan alımın ikinci partisinin alımı söz konusu. Türkiye düşündü taşındı Amerika ne derse desin ben ikinci sistemi de alacağım diye inatlaşıyor manzarasından çok Türkiye baştan verdiği kararın aynısını uygulamaya devam ediyor" diye konuştu.

Demir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye Savunma Sanayiinin sahaya verdiği ürünler, emsalleriyle boy ölçüşecek ve onlardan da daha iyi olacak seviyede ürünler. Operasyonlarda yerli silahlar, yerli savunma sistemleri kullanılıyor.

Çok çok iddialı bir proje ama inancımız var. Yola çıktık, inşallah hedefe varacağız. Bu milletin gençleri, mühendisleri bunu başaracaklar. 2023'te Milli Muharip Uçağımızın hangardan çıkmasını hedefliyoruz.

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