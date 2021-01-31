S-400'e rağmen yeni sayfa açmak zor

Washington’daki Türkiye uzmanlarından Bülent Alirıza, Joe Biden yönetiminde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında çözüm bekleyen meselelerin başında Rus hava savunma sistemi S-400 ve Amerika'nın Hasımlarıyla Müeyyideler Yoluyla Mücadele Kanunu (CAATSA) çerçevesinde alınabilecek müeyyide kararlarının yer aldığını söyledi.







Uzmana göre eski başkanlardan Barack Obama dönemine uzanan ve Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki yakın ilişkiye rağmen giderilemeyen ABD’nin kuzey Suriye’deki PKK bağlantılı YPG ile ilişkisi iki ülke arasındaki münasebetlerde belirleyici olacak.





Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (CSIS) Türkiye Programı Direktörü Bülent Alirıza, Biden yönetiminin öncelikleri Korona ve ekonomi olacağını, dış politikada Kongre’nin görüşlerini dikkate almaya mecbur kalacağını belirtti.





“S-400'E RAĞMEN YENİ BİR SAYFA AÇMAK ZOR OLACAK"





Türkiye’ye CAATSA kapsamında uygulanan müeyyideler ABD Kongresi’nde her iki partiden de destek görmüştü.





“S-400’ler Türkiye'de olduğu sürece CAATSA’nın kalkması mümkün değil." diyen Alirıza, "Biden’ın 'ben bunu kaldırdım' demesi zor. Yeni bir sayfa her başkanla açılır. Fakat geçmişten kalan sorunların ki başta S-400 konusu var. Ona rağmen yepyeni bir sayfa açılıp sıfırdan başlaması biraz zor olacak.” dedi.





ABD'nin 46'ncı başkanı olarak 21 Ocak'ta Beyaz Saray'da göreve başlayan Joe Biden'ın, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Cumhuriyetçi selefi Donald Trump'tan daha farklı bir siyaset benimseyeceği belirtiliyor.





“ERDOĞAN-TRUMP İLİŞKİSİ BÜYÜMEKTE OLAN ÇATLAĞIN ÜSTÜNÜ ÖRTMÜŞTÜ”





Alirıza’ya göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Senato’daki onay oturumundaki sözleri, Biden yönetiminin Türkiye’ye yönelik dış politikasının ilk resmi açıklaması oldu.





Blinken, “Stratejik -ya da sözde stratejik- bir ortağımızın en büyük stratejik rakiplerimizden biri Rusya ile yakın olması kabul edilemez.” demişti.





Alirıza, “Blinken’ın ettiği söz önemli bir söz. Erdoğan-Trump diyalogu, büyümekte olan bir çatlak diye tanımlayabileceğimiz sorunun üstünü örtmüştü. Şimdi o kalktı. Biden-Erdoğan ilişkisinin o kadar yakın olmayacağını göz önünde tutarsak Blinken’in çizdiği bu çizginin ilişkilerde kısa vadede iyileşmenin zor olacağını gösteriyor.” dedi.





“ABD’NİN YENİ SAVUNMA BAKANI YPG İLE İLİŞKİLERDE ÖNEMLİ ROL OYNADI"





ABD’nin yeni savunma bakanı Lloyd Austin’in, geçmişte Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Başkanı olarak ABD’nin Kobani olayları sırasındaki operasyonun yöneticisi olduğuna işaret eden Alirıza, Austin'in YPG ile ilişkilerde de önemli rol oynadığını kaydetti.





Alirıza, "ABD’nin kısa vadede YPG’den vazgeçmesi mümkün olmadığı için, Türkiye-ABD ilişkilerinin ona rağmen sürdürülmesi gerekecektir.” tespitinde bulundu.





Amerika'nın Sesi'ne mülakat veren Alirıza’ya göre, iki ülke ilişkilerinin seyrine dair iyimser olmak için kısa vadede elde veri yok.





Alirıza, “Senato Dış İlişkiler Komisyonu Türkiye konusunda baskıya devam etmesi halinde, Biden yönetimi de buna karşı değişik siyaset oluşturmazsa önümüzdeki dönemde bir takım sorunlar çıkacak. Kısa vadede sorunlar devam edecek.” diye konuştu.