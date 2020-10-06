Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan meydan okudu! /06 Ekim 2020 14:36

Erdoğan meydan okudu!

Rusya'dan 2,5 milyar dolara satın alınan hava savunma sistemi S-400'ün ilk bataryası Ankara'dan Sinop'a nakledildi. Sistem, 5-16 Ekim'de test atışı yapılarak aktif hâle getirilecek.

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

SAMANYOLUHABER- Rusya'nın 2019 yılı temmuz ayında teslim etmesine rağmen, şu ana kadar aktif hâle getirilemeyen S-400 hava savunma sisteminin ilk bataryasının Sinop’a sevkiyatının görüntüleri yayınlandı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatı (NATO) S-400'lerin aktif hâle getirilmesi hâlinde Türkiye'nin müeyyidelere maruz kalabileceğini belirtmişti.

TURKISH MİNUTE 4 GÜN ÖNCE DUYURMUŞTU

Turkish Minute internet sitesinde Cevheri Güven imzası ile 2 Ekim'de yayımlanan özel haberde öncelik derecesi "Çok Acele" olan atış testinin 5-16 Ekim arasında Sinop’ta yapılacağı belirtilmişti. 
 

Test için S-400’lerin yola çıkması ABD ve NATO'ya gözdağı olarak yorumlandı. Hava savunma sisteminin yüklü olduğu çekici taşıtları Samsun’dan geçerken görüntülendi.

Sistemin intikali ve test atışında kullanılacak 10 adet BANSHEE Hedef Uçak nakli için izin verildiği belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan meydan okudu! Sonraki Haber >>

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Kırgızistan'da göstericiler Meclis, Hükümet ve Başkanlık Sarayı'na girdi

Kırgızistan'da göstericiler Meclis, Hükümet ve Başkanlık Sarayı'na girdi

Putin kameralar önünde Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı

Putin kameralar önünde Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Trump hastane dışına çıktı

Trump hastane dışına çıktı

MHP'li Haberal skandalı ile ilgili yeni görüntüler çıktı

MHP'li Haberal skandalı ile ilgili yeni görüntüler çıktı

A Haber'de bir vatandaşın 'dolar' yorumu, sosyal medyanın gündeminde

A Haber'de bir vatandaşın 'dolar' yorumu, sosyal medyanın gündeminde

Avrupa’nın en büyük hapishanesi Silivri!

Avrupa’nın en büyük hapishanesi Silivri!

Gence kenti Ermenistan tarafından bombalandı

Gence kenti Ermenistan tarafından bombalandı

Eğlence parkındaki facianın görüntüleri çıktı

Eğlence parkındaki facianın görüntüleri çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:54:12