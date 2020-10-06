Erdoğan meydan okudu!

SAMANYOLUHABER- Rusya'nın 2019 yılı temmuz ayında teslim etmesine rağmen, şu ana kadar aktif hâle getirilemeyen S-400 hava savunma sisteminin ilk bataryasının Sinop’a sevkiyatının görüntüleri yayınlandı.







Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatı (NATO) S-400'lerin aktif hâle getirilmesi hâlinde Türkiye'nin müeyyidelere maruz kalabileceğini belirtmişti.





TURKISH MİNUTE 4 GÜN ÖNCE DUYURMUŞTU







Turkish Minute internet sitesinde Cevheri Güven imzası ile 2 Ekim'de yayımlanan özel haberde öncelik derecesi "Çok Acele" olan atış testinin 5-16 Ekim arasında Sinop’ta yapılacağı belirtilmişti.





Test için S-400’lerin yola çıkması ABD ve NATO'ya gözdağı olarak yorumlandı. Hava savunma sisteminin yüklü olduğu çekici taşıtları Samsun’dan geçerken görüntülendi.





Sistemin intikali ve test atışında kullanılacak 10 adet BANSHEE Hedef Uçak nakli için izin verildiği belirtildi.