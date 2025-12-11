Samanyolu Haber /Gündem / S-400'ler iktidarın başını yine ağrıtıyor: Ya satacak ya da Rusya'ya iade edecek... /11 Aralık 2025 10:31

S-400'ler iktidarın başını yine ağrıtıyor: Ya satacak ya da Rusya'ya iade edecek...

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, “Amerikan yasalarında belirtildiği üzere, Türkiye’nin F-35 programına dönebilmesi için S-400 sistemini artık kullanmaması ve elinde bulundurmaması gerekmektedir” dedi. Barrack bu meselenin birkaç ay içinde çözülebileceğini söylerken, Türkiye’ye ham maliyeti 2 buçuk milyar dolar olan sistemin geleceği merak konusu oldu. S-400’lerin üçüncü bir ülkeye satışı ya da Rusya’ya iadesi gündemde.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye’nin elindeki S-400 hava savunma sistemleri ile ilgili mesajlarını sürdürüyor. Barrack son olarak dün gece, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

‘4-6 AY İÇİNDE ÇÖZÜM’
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Tom Barrack, “ABD, Türkiye’nin F-35 programına tekrar katılma isteği ve Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini elinde bulundurması hususunda Türkiye ile süregelen görüşmeler yürütmektedir. Amerikan yasalarında belirtildiği üzere, Türkiye’nin F-35 programına dönebilmesi için S-400 sistemini artık kullanmaması ve elinde bulundurmaması gerekmektedir. Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki olumlu ilişki, yeni bir işbirliği ortamı yaratarak bu hususta neredeyse 10 yıldır yapılan en verimli görüşmelerin gerçekleştirilmesini sağlamıştır ” sözlerini kullandı. Barrack, geçtiğimiz hafta Birleşik Arap Emirlikleri’nde katıldığı bir konferansta da, S-400’lerin ‘işlerlik’ sorununun çözüldüğünü, sahiplik sorununun ise 4 ile 6 ay içinde aşılabileceğini kaydetmişti. 

MASADAKİ İHTİMALLER
Peki S-400’lere ne olacak? Türkiye, bu sistemleri Rusya’nın onayı olmadan üçüncü bir ülkeye satamıyor. Bunu geçtiğimiz yıl Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açık bir şekilde dile getirdi. Bu yıl Nisan ayında ise, S-400’lerin Suriye’ye sevk edebileceği öne sürüldü. Bu ihtimale ilişkin ABD Temsilciler Meclisi’nin iki üyesi, endişelerini ülkelerinin Dışişleri’ne bir mektupla iletti. Eylül ayında ise Türkiye’nin Rusya’ya S-400’leri iade edeceği konuşuldu. Bunun üzerine Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, “S-400 Hava Savunma Sistemleri envanterimizdedir. S-400 konusundaki duruşumuzda bir değişiklik bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı. Barrack’ın sözleri hayata geçerse S-400’lerin akıbeti soru işareti. Rus diplomatik kaynaklar ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.
