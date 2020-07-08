'S-400'ler, Türkiye'de ABD savaş uçaklarına karşı test edildi'

TSK'nin, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemini Amerikan savaş uçaklarına karşı test ettiği iddia edildi.





Fighter Jets World portalı tarafından ortaya atılan iddiaya göre, S-400 hava savunma sistemi Ankara yakınlarındaki Mürted Hava Üssünde Amerikan F-16 ve F-4 savaş uçaklarına karşı test edildi. Portalın bir diğer iddiasına göre, S-400 hava savunma sisteminin 4 Temmuz'da başlayan testleri 26 Kasım'a kadar devam edecek.





'TÜRKİYE YAPTIRIM UYARILARINI DİKKATE ALMIYOR'





Türkiye'nin,testlere başlaması durumunda ABD'nin olası yaptırımlarına maruz kalabileceği uyarılarını dikkate almadığına dikkat çeken Fighter Jets World portalı, savaş uçaklarının alçak ve yüksek irtifada uçuşlar gerçekleştireceğini de iddia etti.