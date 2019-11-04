Samanyolu Haber /Gündem / S-400'lerde ikinci partinin teslimatı gecikecek mi? /04 Kasım 2019 23:00

S-400'lerde ikinci partinin teslimatı gecikecek mi?

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı ve NATO cephesinde büyük tartışmalara neden olan S-400 füze savunma sistemlerinin ikinci parti teslimatının gecikebileceği ifade edildi.

SHABER3.COM

Savunma Sanayi Başkanı Demir, ikinci parti S-400'lerin Rusya'dan 2020 yılında teslim alınmasının öngörüldüğünü, ancak ortak üretim ve teknoloji transferi konuları nedeniyle teslim tarihinin sarkabileceğini söyledi.

Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400 satın alması nedeniyle Washington ve Ankara arasında gerginlik devam ederken, Türkiye'den ikinci parti S-400'lerle ilgili açıklama geldi.

NTV'nin sorularını yanıtlayan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ilk parti S-400 sisteminin hazır ürün olarak satın alındığını, ancak Türkiye'nin ikinci sistemde ortak üretim ve teknoloji transferi istediğini hatırlattı.   

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre ikinci parti S-400'lerin teslimatının 2020 için planlanan takvime uymayabileceğini söyleyen Demir, "Birinci sistem gibi hemen alalım koyalımın ötesinde. Ortak üretim kavramları takvimi oynatabilir" ifadesini kullandı. 

Türkiye NATO ve ABD'nin karşı çıkmasına rağmen Rus yapımı hava savunma sistemi S-400'leri Temmuz ayında teslim almıştı. Türkiye, S-400 sistemi satın aldığı için Temmuz ayında ABD tarafından F-35 programından çıkarılmıştı.

Savunma Sanayi Başkanı Demir ayrıca Türkiye'nin Rusya'dan Su-35 veya Su-57 savaş uçağı alıp almayacağı sorusuna, "Bize teklif var ve değerlendiriyoruz" dedi ve teklifin mali ve stratejik boyutu ile değerlendirileceğini, hemen karar verilmeyeceğini söyledi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber S-400'lerde ikinci partinin teslimatı gecikecek mi? Sonraki Haber >>

Özgürlüğüne kavuşan Ahmet Altan tutuklu gazetecileri unutmadı

Özgürlüğüne kavuşan Ahmet Altan tutuklu gazetecileri unutmadı

Nazlı Ilıcak'ın ilk sözleri: Bu İnfaz Yasası biran önce çıksın!

Nazlı Ilıcak'ın ilk sözleri: Bu İnfaz Yasası biran önce çıksın!

Biz nasıl devlete ihanet edebiliriz?

Biz nasıl devlete ihanet edebiliriz?

İsrail polisi, Filistinli genci plastik mermi ile böyle vurdu!

İsrail polisi, Filistinli genci plastik mermi ile böyle vurdu!

İtalya liginde taraftarlardan ırkçı tezahürat

İtalya liginde taraftarlardan ırkçı tezahürat

Polis, belediye başkanını kapıdan içeri almadı!

Polis, belediye başkanını kapıdan içeri almadı!

İşte Tenkil’in kurbanları

İşte Tenkil’in kurbanları

Cenk Tosun'un oynadığı maçta dehşet!

Cenk Tosun'un oynadığı maçta dehşet!

F-35 savaş uçağını teslim alan Hollanda'da ilginç görüntüler

F-35 savaş uçağını teslim alan Hollanda'da ilginç görüntüler

Vatikan'da heyecanlı dakikalar

Vatikan'da heyecanlı dakikalar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:24:13