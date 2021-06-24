S 400'lerden sonra yeni bir kriz kapıda: Türkiye Rusya'dan donanma teçhizatı alıyor

Rusya’nın federal askeri ve teknik işbirliği servisi FSVTS’nin yetkilileri, Türkiye ile donanma alanında işbirliği yapmayı görüşmekte olduklarını söyledi.





FSVTS Sözcüsü Valeriya Reşetnikova, Türkiye’nin, Rusya yapımı donanma teçhizat ve silahlarına ilgi gösterip göstermediği sorusu karşısında, “Rusya ile Türkiye, askeri işbirliği yapabilecekleri muhtelif alanlarda görüşmeler yürütüyor, bunlara donanma alanında işbirliği de dahildir” dedi.





Reşetnikova, görüşmelerin hangi donanma teçhizat ya da silahları için yapıldığına ilişkinse bilgi vermedi.





Türkiye daha önce Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın aldı. Dört bataryayı içeren anlaşmanın değerinin 2.5 milyar dolar olduğu biliniyor.





Rusya’nın devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport yetkilileri 2019’da yaptıkları açıklamalarında, anlaşmanın şartlarını erken yerine getirerek Türkiye’ye savunma sisteminin her parçasını vaktinden önce teslim ettiklerini belirtti.





Türkiye, NATO ülkesi olmasına rağmen Rusya yapımı bir hava savunma sistemi satın almış olması nedeniyle ABD’nin çeşitli baskı ve yaptırımları ile karşı karşıya kaldı. Ancak bu baskılar karşısında Rusya ile yaptığı savunma sistemi anlaşmasından geri adım atmadı.