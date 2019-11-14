Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) dönüş yolunda VIP uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu.





Senatörler ve ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirilen toplantıda S-400'ler konusunda konuşulanları aktaran Erdoğan, "ABD'li senatörler 'S-400'leri traktörle ezin' dedi, ben de 'kabul edemeyiz' dedim." ifadelerini kullandı.





Amerika Birleşik Devletleri'nin AKP lideri Erdoğan'ın yurt dışındaki mal varlığı hakkında soruşturma başlatmasının ardından Erdoğan soluğu Beyaz Saray'da aldı.





ERDOĞAN: S-400'Ü TAMAMEN KALDIRAMAYIZ!





Erdoğan, "Patriotları alırken S-400’ü tamamen kaldırma teklifini biz egemenlik haklarımız üzerinde bir tasarruf olarak görüyoruz ve kesinlikle doğru bulmuyoruz." diye konuştu.





Toplantı esnasında senatörlere 'Mazlum Kobani' videosu seyrettirildiğini söyleyen Erdoğan, "Trump o videodan çok etkilendi." dedi. Erdoğan, "CIA, Ferhat Abdi'ye ilişkin belgeyi MİT'e verdi. Senatörler hâlâ sahiplenmeye çalışıyor," dedi.





Trump ile Erdoğan'ın ortak basın toplantısı iki liderin görüşmesinde somut bir mutabakata varılmadığını teyit etti.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtın ardından Türkiye'yi hedef alan açıklamalar sorulduğunda Erdoğan, "Ben kendisine gerekenleri söyledim. Bugün dersini aldı." oldu.





