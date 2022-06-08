S&P analistlerinden yeni Türkiye ve TL değerlendirmesi

Türk lirasındaki değer kaybı sürerken, döviz ve altın fiyatlarındaki yükseliş de dvam ediyor.





Bu durumun sistem içinde Türkiye ekonomisine yansımalarını değerlendiren Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P) analistleri ise fikirlerini ifade etti.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Türk Lirası yıl başından bu yana yüzde 20’den fazla değer kaybederken ülkenin geçtiğimiz senenin sonunda görülen döviz krizine doğru ilerlediğine yönelik kaygılar artıyor. Türk Lirası yıl başından bu yana yüzde 20’den fazla değer kaybederken ülkenin geçtiğimiz senenin sonunda görülen döviz krizine doğru ilerlediğine yönelik kaygılar artıyor.

S&P’nin önemli analistlerinden Maxim Rybnikov internet üzerinden gerçekleştirilen sunumda S&P’nin Nisan ayında Türkiye’nin yerel para cinsinden notunu düşürmesinin ek sermaye kontrolleri getirileceği endişesini yansıttığını söyledi.Başka bir S&P analisti ise TL’deki değer kaybının Türkiye’nin bankacılık sektörünün aktif kalitesinde sorunların oluşmasına neden olacağını ve turizmde yaşanan toparlanmanın Türkiye ekonomisi için pozitif bir sürpriz olduğunu ifade etti.