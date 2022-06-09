S&P Global'den Türkiye uyarısı

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye ile ilgili çevrimiçi yapılan sunumda Türkiye'de makro ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.







Aralarında Frank Gill ve Tatiana Lysenko’nun da olduğu S&P Global analistleri düzenlendikleri sunumda TL'deki değer kaybının Türkiye'nin bankacılık sektörünün aktif kalitesinde sorunların oluşmasına neden olacağını ve turizmde yaşanan toparlanmanın Türkiye ekonomisi için pozitif bir sürpriz olduğunu ifade etti.





Analistler Türk özel sektörünün ödemeleri erteleyerek enflasyonla mücadele ettiği ve/veya enflasyonun önüne geçmeye çalıştığını söyledi.





Sunumda Türkiye'nin bir zorlanma durumunda IMF'ye gitmek yerine sermaye kontrolü getirmesinin daha muhtemel olduğu belirtildi.





Sunumda üretici enflasyonunun tüketici enflasyonunu ikiye katlamasının Türk şirketlerinin zorlu koşullar içinde olduğuna işaret ettiğini belirtti.





Sunumda bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmeler de yapıldı. Analistler Türk bankalarının sendikasyonlar hariç borçlarını yenilemeye daha az istekli olduğunu belirtirken Türk lirasındaki zayıflamanın bankaların sermaye yapılarını etkilediğine dikkat çekti.