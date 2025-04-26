Samanyolu Haber /Ekonomi / S&P 'Türkiye' kararını açıkladı /26 Nisan 2025 10:17

S&P 'Türkiye' kararını açıkladı

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu "BB-" olarak teyit etti. Not görünümü "durağan" olarak açıklanırken, büyüme tahmini yüzde 2,7 oldu.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunu "BB-" olarak teyit etti, not görünümünü ise "durağan" olarak açıkladı.

Yapılan açıklamada, kısa vadeli kredi notunun da "B" seviyesinde korunduğu belirtildi. S&P, durağan görünümün, mevcut ekonomi yönetiminin sıkı para politikalarını sürdürmeye kararlı olduğu ve bu sayede iç ve dış risklerin dengelenebileceği beklentisini yansıttığını ifade etti.

2025'TE YÜZDE 2,7 BÜYÜME BEKLENİYOR

Kuruluş, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini de paylaştı. Buna göre, 2025 yılı için yüzde 2,7, 2026 için ise yüzde 2,9 oranında büyüme öngörülüyor.

GEÇEN YIL 2 KEZ YÜKSELTMİŞTİ

S&P, geçtiğimiz yıl Mayıs ve Kasım aylarında Türkiye’nin kredi notunu iki kez yükseltmişti. Kasım değerlendirmesinde, Merkez Bankası’nın sıkı para politikası sayesinde Türk Lirası’nın istikrar kazandığı, enflasyonda düşüş sağlandığı ve rezervlerin yeniden toparlandığına dikkat çekilmişti.

Öte yandan, bir diğer derecelendirme kuruluşu Moody’s, Ocak ayında herhangi bir güncelleme yapmazken, geçtiğimiz Temmuz’da Türkiye’nin kredi notunu iki kademe yükselterek "B3"ten "B1"e çıkarmıştı. Not görünümünü ise "pozitif" olarak korumuştu.

Fitch Ratings de Şubat ayında Türkiye'nin kredi notunu "BB-" ve görünümünü "durağan" olarak teyit etmişti.
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