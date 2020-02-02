Samanyolu Haber /Ekonomi / S&P Türkiye raporunu açıkladı /02 Şubat 2020 17:24

S&P Türkiye raporunu açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2020 enflasyon beklentisine ilişkin “2019 enflasyonun dizginlenmesi açısından kritik bir yıldı. 2020 tek haneli enflasyonu gördüğümüz yıl olacak” demişti. Ancak Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard and Poor’s’dan (S&P) kötü haber geldi.

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Standard and Poor’s, Türkiye’nin çift haneli enflasyonda kalacağını açıkladı.Kuruluşun enflasyon tahmini bu yıl için yüzde 11.3, gelecek yıl için ise yüzde 9 oldu.

S&P, Türkiye’nin bu yıl yüzde 3.5, gelecek yıl yüzde 3.3 büyüyeceğini tahmin etti. Kuruluş, Türkiye’nin kredi notunu “B+”te bırakırken görünümü de “durağan” olarak teyit etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz günlerde yapılan yıllık değerlendirme toplantısında 2020 enflasyon rakamlarında “tek haneli rakamları” görmek istediklerini söylemişti. 

Albayrak ''2019 enflasyonun dizginlenmesi açısından kritik bir yıldı. 2020 tek haneli enflasyonu gördüğümüz yıl olacak. Çılgın büyüme çılgın küçülme değil, dengeli disiplinli reel büyüme dediğimiz bir stratejiye evriliyoruz. 2019 Türkiye ekonomisi açısından travmatik yıllardı” demişti.

 
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