S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunun "B+", yerel para birimi cinsinden kredi notunun ise "BB-" olarak teyit edildiği bildirildi.







Ülkenin kredi notu görünümünün ise "durağan" olduğu kaydedilen açıklamada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen Türkiye ekonomisinin 2020'de kredi teşvikinin etkisiyle yüzde 0,9 büyüdüğünün tahmin edildiği belirtildi.





S&P, temmuz ayında yaptığı tahminlerde Türkiye ekonomisinin 2020'de yüzde 3,3 daralacağı tahmininde bulundu.





Türkiye ekonomisinin büyümesine ilişkin tahminde önemli bir yukarı yönlü revizyon yapıldığına işaret edilen açıklamada, Covid-19 salgınına rağmen, Çin, Mısır ve Vietnam'ın dışında, Türkiye ekonomisinin geçen yıl büyüme kaydedecek bir diğer önemli gelişen piyasa ekonomisi olduğuna inanıldığı aktarıldı.





Açıklamada, para politikasını sıkılaştırma yönünde alınan son kararların daha konvansiyonel bir politikaya dönüşün sinyalini verirken, Türkiye'nin 2020 sonunda GSYH'nin yüzde 35'ini oluşturarak "ılımlı" kalan net kamu borcunun da manevra alanı bıraktığı ifade edildi.





Türkiye ekonomisinin, enflasyon düşerken ve cari açık azalırken, toparlanmaya devam etmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, kısa vadede ülkenin ekonomik büyümesinin dış ortama ve Türkiye'deki aşı uygulamasına bağlı olacağının düşünüldüğü aktarıldı.





Açıklamada, Türkiye'nin para politikasının 2020 sonlarına doğru önemli ölçüde değiştiğine dikkat çekilerek, son dönemde atılan adımların devam etmesi halinde yüksek kalan enflasyonun kontrol altına alınmasına yardımcı olacağı ifade edildi.



