S&P'den resesyon açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poors (S&P), corona virüsü salgınının Asya Pasifik bölgesindeki ülkelerin milli gelirlerinde toplamda 211 milyar doları silebileceğini açıkladı.







CNBC’nin aktardığına göre, Çin için 2020 yılı büyüme tahminini yüzde 5,7’den yüzde 4,8’e çeken kuruluş, salgın nedeniyle bu yıl Avustralya, Hong Kong, Singapur, Japonya, Güney Kore ve Taylan’ın ekonomik durgunluğa (resesyon) ya da durgunluğa yakın bir noktaya gireceğini öne sürdü.





HEM ARZ HEM TALEP ŞOKU YAŞANIYOR





İnsanların sokağa daha az çıktığını ve seyahat ettiğini, şirketlerinde devletlerin sınırlamaları ve çalışanların enfeksiyon riski nedeniyle üretimlerinde aksama olduğunu belirten kuruluş, hem arz hem de talep şoku yaşandığını kaydetti.





Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, corona virüsünde dünya genelinde vaka sayısı 95 bini aşarken, ölü sayısı da 3 bin 280’e ulaştı. Çin dışında en çok vaka tespit edilen ülkeler, Güney Kore, İtalya ve İran olarak sıralanıyor.





Salgının tahmin edilenden daha uzun sürmesi durumunda Asya Pasifik bölgesindeki ekonomik etkisinin daha derin olacağını belirten S&P, hane halkları, şirketler, bankalar ve hükümetler dahil herkesin salgının olumsuz sonuçlarından etkileneceğini vurguladı.