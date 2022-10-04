S&P'den Türk bankaları açıklaması

Ekonomik kriz ortamının devam ettiği Türkiye'deki bankaların durumu konusunda Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global yönetiminden yeni bir açıklama geldiği aktarıldı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre gayrimenkul fiyatlarındaki artış ve oldukça genişlemeci para politikasının yol açtığı bir hiper enflasyon ortamında dengesizliklerin hızlı şekilde genişlemekte olduğunu belirten S&P, oldukça negatif faiz ortamında hızlanan kredi büyümesinin gayrimenkul fiyatlarında artışa daha da katkı yaptığına işaret etti. gayrimenkul fiyatlarındaki artış ve oldukça genişlemeci para politikasının yol açtığı bir hiper enflasyon ortamında dengesizliklerin hızlı şekilde genişlemekte olduğunu belirten S&P, oldukça negatif faiz ortamında hızlanan kredi büyümesinin gayrimenkul fiyatlarında artışa daha da katkı yaptığına işaret etti.

"BANKACILIK SİSTEMİ İÇİN ZARARLI"





Artan konut fiyatlarının bankaların varlık kalitelerine, teminat olarak tutulan garimenkullerin değerini artırarak yartım ettiğini belirten S&P, "Keskin bir düzeltme riskinin artmakta olduğunu düşünüyoruz. Bize göre, eğer konut fiyatları hızla düşür ise bu er ya da geç bankacılık sistemi için önemli kredi zararlarıyla sonuçlanır" dedi.Makroekonomik ortamın önümüzdeki çeyreklerde kötüleşmeye devam edeceğine inandıklarını ifade eden S&P, "GSYH'da büyümenin 2023'de yüzde 3'ün altına hafif şekilyde gerilemesini bekmiyoruz. Enflasyonun glecek yıl ortalamada yüzde 40'ın üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Kalkınmakta olan piyasalarda merkez bankalarının şahin duruşlarının etkisiyle Türk Lirası zayıf kaymaya devam edecek. Türk yetkililerin oldukça genişlemeci mali duruşları ve para politikası liraya güvenin daha da baltalanması riski meydana getiriyor. Zayıflayan lira aynı zamanda Türkiye'nin şirketler sektörünün kredibilitesini de aşındırıyor" dedi.