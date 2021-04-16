Samanyolu Haber /Gündem / Saadet, AKP'yi iftar sofralarıyla vurdu /16 Nisan 2021 11:44

Saadet, AKP'yi iftar sofralarıyla vurdu

Sosyal medya videolarıyla dikkat çeken Saadet Partisi bu sefer AKP'ye iftar sofraları ve gıda zamları üzerinden yüklendi. "Nerede o eski Ramazanlar" diye soran Saadet "Ucuz ve kalabalık sofraları özledik" dedi.

Saadet, AKP'yi iftar sofralarıyla vurdu

Saadet Partisi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video yayınladı. Videoda, "Nerede o eski Ramazanlar, eskiyi özlemeye devam ediyoruz. Uzun, kalabalık ve ucuz sofraları özledik. Yeniden bir arada ve uygun fiyatlı sofralarda buluşmak dileğiyle hayırlı Ramazanlar Türkiye" denildi. 

Geçim İttifakı kampanyasını yürüten Saadet Partisi sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı videoda, "Eskiyi özlemeye devam ediyoruz" sözleriyle geçim sorununa dikkat çekti. 

Bu yıl kurulan sofraların geçen Ramazan'a oranla daha pahalıya mal olduğu anlatılan videoda yer alan ürünlerin zam oranlarıyla ve #MutfaktaRamazan etiketiyle yapılan paylaşımlarla göz önüne serildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Saadet, AKP'yi iftar sofralarıyla vurdu Sonraki Haber >>

Saadet, AKP'yi iftar sofralarıyla vurdu

Saadet, AKP'yi iftar sofralarıyla vurdu

Sahura "128 Milyar dolar nerede" manisi ile uyandılar

Sahura

"Yiğide savaş bayramdır, hodri meydan"

Corona aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

Corona aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

Skandal işçi alımı

Skandal işçi alımı

Canlı yayında Acun'a "açım" şoku

Canlı yayında Acun'a

AKP'nin Savcısına bak !

AKP'nin Savcısına bak !

Eski AKP'li meclis üyesi isyan etti

Eski AKP'li meclis üyesi isyan etti

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:21:34