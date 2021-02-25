Saadet ile ittifak için yeni adım: Asiltürk, Erdoğan’ı ziyaret edecek

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 Ocak’ta Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk’e yaptığı sürpriz ziyaret “Saadet Partisi, Cumhur İttifakı’na mı katılıyor?” tartışmasını başlatmıştı.







Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu müzakere kapısını açık tutarken, Asiltürk’ün Erdoğan’a iade-i ziyaret için hazırlık yaptığı iddia edildi.









PolitikAdam’dan Fehmi Çalmuk’un iddiasına göre Erdoğan’dan alınan randevu takvimi AKP İstanbul İl Kongresi’nden sonrası için kararlaştırıldı. Asiltürk’ün 27 Şubat Pazar günü Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ziyaret etmesi bekleniyor.





Çalmuk iki ismin 28 Şubat’ın 24’üncü yıl dönümü ve merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın 10’uncu yıl dönümüne gelmesini de manidar buldu.





Erdoğan’ın Asiltürk ziyaretinden sonra daha önce randevu aldığı, ancak zaman bulup gidemediği Saadet Partisi’nin eski genel başkanı Recai Kutan ziyaretini de gerçekleştirmesi bekleniyor.





“BAZI KADROLARDA SAADET’İN TEKLİF ETTİĞİ İSİMLER TERCİH EDİLEBİLİR”





Erdoğan’ın ziyaretinden sonra Saadet Partisi içinde yaşanan tartışmalar sonrası Oğuzhan Asiltürk yalnızca bir televizyon kanalında bazı açıklamalarda bulundu. Asiltürk’e hiçbir televizyon kanalına çıkmaması ve gazetelere mülakat vermemesi istendi.





Asiltürk ise Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere parti kadrolarından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve Cumhur İttifakı’nı incitecek açıklamalar yapmamalarını istedi. Karamollaoğlu, “Amacımız Cumhurbaşkanı incitmek değil.” dedi.





Görüşmeyi sert bir dille eleştirilen eski genel başkan Mustafa Kamalak’ın YİK toplantılarına davet edilmeyeceği iddia edilmişti. Karamollaoğlu’nun avukatlığını yapan Furkan Kamalak’ın yeni dava almamasının istendiği de öğrenildi.





Çalmuk’un haberinde Saadet’in Cumhur İttifakı’na katılma kararı için henüz erken olduğu, ancak hükûmetle işbirliği içinde çeşitli çalışmalara başlanacağı belirtildi. Bazı kadro tayinlerinde belirlenen isimler üzerinden teklifler iletilecek.





Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’ndan başlayarak bazı atama talepleri de gündeme gelecek.





ERDOĞAN’IN “1994 RUHU” VURGUSU İTTİFAK İÇİN Mİ?





Erdoğan katıldığı İstanbul İl Kongresi’nde Saadet Partisi’ne yönelik çok önemli bir mesaj vererek, 2023 vizyonuna 1994 ruhu ile gideceklerini belirtti. Refah Partisi’nin adayı olarak girdiği 1994 Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Erdoğan, “İstanbul emin ellerde” sloganını kullanmıştı.