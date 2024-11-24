Saadet kongresinde AKP protesto: AKP'li temsilciler salonu terk etti

Saadet Partisi’nin 9. Olağan Büyük Kongresi, bugün Ankara Spor Salonu’nda saat 10.00’da başladı. Genel başkanlık yarışına 3 isim katıldı. Kongre öncesi partinin yüksek istişare kurulu, Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan’ı genel başkan adayı olarak belirledi. YİK'in kararı sonrası İstanbul Milletvekili Birol Aydın ve Eski Genel Başkan Mustafa Kamalak'ta adaylığını açıkladı.





'KATİL İSRAİL, İŞBİRLİKÇİ AK PARTİ'

Kongre sırasında "katil İsrail işbirlikçi AK Parti" sloganları atılınca, salondaki AK Partili Mustafa Elitaş ve Ali İhsan Yavuz, salonu terk etti. O anlar kameralara yansıdı.





GENEL BAŞKANLIK YARIŞI SÜRÜYOR

Saadet Partisi Tüzüğü’ne göre genel başkanlığa aday olabilmek için Büyük Kongre delege tam sayısının en az yüzde on beşi tarafından aday gösterilmek gerekiyor. Bu da her adayın yaklaşık 200 delegenin imzasını alarak aday olabileceği anlamına geliyor.