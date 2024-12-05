Saadet lideri Arıkan: Tutuklanan kızların başörtüsü cezaevinde kesildi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İsrail’e petrol sevkiyatını eleştirdikleri için tutuklanan 9 gençle ilgili çok tartışılacak bir iddiada bulundu. Arıkan, tutuklanan başörtülü kadınların örtülerin cezaevinde kesilerek geri verildiğini söyledi. Arıkan, “Ziyaretçileri geldiğinde ufacık bir parçayla başlarını örtmek zorunda kaldılar” dedi.





NOW TV’de yayınlanan Çalar Saat programına katılan Arıkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sırasında “İsrail’e petrol sevkiyatını durdurun” şeklinde slogan attıktan sonra gözaltına alınan ve tutuklanan 9 gençle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.





’18 SAAT AÇ BIRAKILDI, BAŞÖRTÜSÜ KESİLDİ’

Velev'in haberine göre Arıkan, “Tutuklanan çocuklarımız karakolda 18 saat aç bırakıldı. Daha da enteresan bir şey söyleyeceğim, tutuklanan başörtülü kızlarımızın başörtüsü cezaevlerinde kesildi ve başlarını örtmeyle ilgili zor durumda bırakıldı. Ziyaretçileri geldiğinde, zar zor, böyle ufacık bir parçayla başlarını örtme durumunda kaldılar” şeklinde konuştu.





’20 ŞUBAT’TA MAĞDUR OLAN BABALARIN EVLATRI, BUGÜN ZULÜM YAPIYOR’

AKP’nin 28 Şubat döneminde başörtülü kadınların uğradığı zulümlerin aynısını yaptığını söyleyen Arıkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunu kim yaptı? AK Parti iktidarı döneminde yapıldı. ‘Dindar nesil yetiştireceğini’ iddia eden AK Parti döneminde yapıldı. ‘Nass üzerinden siyaset yapacağını’ iddia eden AK Parti döneminde yapıldı. İmam hatiplerin, ilahiyat fakültelerinin, Kur’an kurslarının sayısını arttırdığını söyleyen AK Parti tarafından yapıldı.





Ve bugün bu zulmü yapanların babaları, 28 Şubat döneminde mağdur insanlardı. 28 Şubat döneminde mağdur olan insanların evlatları bugün yeni mağdurlar oluşturuyorlar. O gün mağdur olan babaların evlatları, bugün zulmü yapıyor.”





“Bugün yine 28 Şubat’ı mı yaşatıyor?” sorusuna ise Arıkan, “Aynı aynı. Maalesef o süreci yaşıyoruz. Bunu söylediğimizde maalesef alınganlık yapıyorlar” yanıtını verdi.



