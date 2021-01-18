Samanyolu Haber /Politika / Saadet lideri Karamollaoğlu'ndan 'saldırı' açıklaması /18 Ocak 2021 23:50

Saadet lideri Karamollaoğlu'ndan 'saldırı' açıklaması

Gündemdeki isimlere yönelik son dönemde yaşanan saldırılarla ilgili bir açıklamada bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu nefret dilinden vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündemdeki isimlere yönelik son dönemde yaşanan saldırılara ilişkin; "Bu gidişata son vermenin ilk şartı, nefret dilinden vazgeçilmesi ve bu konuda siyasi liderlerin topluma örnek olmasıdır." dedi. 

Karamollaoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde kutuplaşmanın hızla artış gösterdiğine hep beraber şahit olmaktayız. Son zamanlarda bunun şiddete dönüşmesi, bizleri daha da endişelendirmektedir.  

Bu gidişata son vermenin ilk şartı, nefret dilinden vazgeçilmesi ve bu konuda siyasi liderlerin topluma örnek olmasıdır. Baskı, tehdit ve tahakkümle siyasetin dizayn edilmeye çalışılması, kabul edilmesi asla mümkün olmayan ve demokrasiyle bağdaşmayan, son derece sakıncalı bir davranıştır."



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