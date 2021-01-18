Saadet lideri Karamollaoğlu'ndan 'saldırı' açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündemdeki isimlere yönelik son dönemde yaşanan saldırılara ilişkin; "Bu gidişata son vermenin ilk şartı, nefret dilinden vazgeçilmesi ve bu konuda siyasi liderlerin topluma örnek olmasıdır." dedi.





Karamollaoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:





"Ülkemizde kutuplaşmanın hızla artış gösterdiğine hep beraber şahit olmaktayız. Son zamanlarda bunun şiddete dönüşmesi, bizleri daha da endişelendirmektedir.





Bu gidişata son vermenin ilk şartı, nefret dilinden vazgeçilmesi ve bu konuda siyasi liderlerin topluma örnek olmasıdır. Baskı, tehdit ve tahakkümle siyasetin dizayn edilmeye çalışılması, kabul edilmesi asla mümkün olmayan ve demokrasiyle bağdaşmayan, son derece sakıncalı bir davranıştır."











