Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu, hukuksuz KHK’larla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.





Karamollaoğlu, “Sonsuz iktidar yoktur ve herkes yaptığının hesabını belki bu dünyada, fakat ahirette mutlaka verecektir! Özellikle, inançlı olduklarını iddia eden kesimlere bunu söylemeyi görev addediyorum. Biz isteriz ki, siz bu yanlışlarınızdan ve zulümlerinizden vazgeçin; bu vebalden kurtulun. Fakat yanlışınızda ısrar etmeye kararlıysanız; bilin ki biz de KHK mağduriyetlerine son vermeye ve bu adaletsizliklere dur demeye kararlıyız.” ifadelerini kullandı.







Karamollaoğlu, “KHK mağdurlarının feryâdı Arş-ı Alâ’ya ulaştı. İktidarımızda, hakkı gasp edilenlerin tüm haklarını eksiksiz kendilerine iade edeceğiz” dedi.

