Samanyolu Haber /Gündem / Saadet lideri: "Koalisyon protokolü hazırlanıyor diyebiliriz" /16 Haziran 2022 14:48

Saadet lideri: "Koalisyon protokolü hazırlanıyor diyebiliriz"

6'lı masanın bir araya gelmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Seçime giderken bir bakıma koalisyon protokolü hazırlanıyor diyebiliriz" dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Tv42 ve TV5 ekranlarına konuk oldu. Karamollaoğlu, 6'lı masaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu'nun konuşmasının ilgili bölümü şöyle;

Seçime giderken her parti kendi amblemiyle seçime gidiyor. Çıkaracağı kadar milletvekilini çıkarıyor. Sonra mecliste bir araya geliyorlar, tek başına eğer bir parti hükümet kuramıyorsa bu sefer hükümet kuracak çoğunluğu temin eden partiler bir araya gelip, hükümet kuruyorlar. Hükümeti kurarken de bir protokol imzalıyorlar. Hangi bakanlıkları hangi parti alacak ve ne yapacaklar? Vatandaşa bir vaadde bulunuyorlar. Şimdi artık seçimden sonra bunun yapılması zaman kaybına sebep olacağı için seçim öncesi bu ittifakın kurulma ihtiyacı doğdu. Bundan dolayı da 6 parti bir araya geliyor. Her ay meseleleri görüşüyor. Çeşitli sektörlerde konuları uyuştukları, ittifak ettikleri konuları belirliyor ve bunları kamuoyuna duyurmaya çalışıyor. Önümüzdeki ay başında inşallah İYİ Parti'nin ev sahipliğinde bir toplantı yapacağız. Daha önceki seçimlerde görüştüğümüz konular orada bir defa daha gündeme gelecek. Arkasından daha sonra yapılması icap eden konuları belirleyeceğiz, komisyonlar kuracağız. Komisyonların yapacağı çalışmalar neticesinde de 6'lı masa başkanları olarak karar vereceğiz. Yani seçime giderken bir bakıma koalisyon protokolü hazırlanıyor diyebiliriz."
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