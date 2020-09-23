Samanyolu Haber /Politika / Saadet liderinden 'bekçi' çıkışı /23 Eylül 2020 19:04

Saadet liderinden 'bekçi' çıkışı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bekçilerin bir kısmının acil servislerde görevlendirilmesini önerdiği belirtildi.

SHABER3.COM

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hastanelerde yaşanan şiddet olaylarının önüne geçilmesi için çarşı ve mahalle bekçilerinin bir kısmının acil servislerde görevlendirilmesini önerdi.

Karamollaoğlu, Saadet Partisi Eğitim Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı değerlendirdi.

Şiddet olayının kabul edilemez olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, hastanelerde yaşanan şiddet olaylarının önüne geçilmesi için çarşı ve mahalle bekçilerinin bir kısmının acil servislerde görevlendirilmesini önerdi.  Karamollaoğlu, iktidarın özellikle koronavirüs sürecinde hastanelerde daha fazla güvenlik mensunu görevlendirmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Buradan çok açık söylüyorum, geçmişte de bu problemdi. Özellikle de hastanelerin acil servisleri bu tür saldırılara karşı koyacak güvenliğe sahip değil. Korona sürecinde iktidarın hastanelerin özellikle yoğunluğu fazla olan hastanelerin acil servislerine daha fazla güvenlik mensubu ile korumaları icap eder. Bir kişi orada meydana gelecek hadiseyi önleme şansına sahip değildir. Yüz binlerce adam alıyorsunuz aklımıza gelmeyen yerlere. Bir sürü bekçi alımı yapıldı, ne olur bir kısmını bunların acil servislere koyun. Bu kadar mı acizsiniz?"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Saadet liderinden 'bekçi' çıkışı Sonraki Haber >>

Ali Babacan bombaladı

Ali Babacan bombaladı

Yıllar sonra anlattı

Yıllar sonra anlattı

Zulmedilen, işkence gören, çocuklarıyla cezaevine atılan anneler

Zulmedilen, işkence gören, çocuklarıyla cezaevine atılan anneler

'500 bin TL maaş alıyor' iddiası için ne dedi?

'500 bin TL maaş alıyor' iddiası için ne dedi?

Başkentte sağlıkçıların düştüğü duruma bakın

Başkentte sağlıkçıların düştüğü duruma bakın

3 küçük çocuğun kaza anındaki kurtuluşu kameralara yansıdı

3 küçük çocuğun kaza anındaki kurtuluşu kameralara yansıdı

Duvarın üzerinde mahsur kaldılar

Duvarın üzerinde mahsur kaldılar

Hindistan'da dağ aşağıya ,ndi

Hindistan'da dağ aşağıya ,ndi

Hindistan'da dağ aşağıya ,ndi

Hindistan'da dağ aşağıya ,ndi

Son anda kurtuldular

Son anda kurtuldular
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:19:54