Samanyolu Haber /Politika / Saadet liderinden DEVA Partisi açıklaması /28 Nisan 2022 21:55

Saadet liderinden DEVA Partisi açıklaması

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın seçimlere partisinin kendi adı ve logosuyla gireceğini açıklaması sonrasında konuyla ilgili bir açıklamanın da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldiği belirtildi.

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Seçim süreci yaklaşırken Millet İttifakı içindeki dengeler de değişmeye devam ediyor.

Aday belirleme çalışmalarının sürdüğü Millet İttifakı ile temasta olan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın seçimlere partisinin kendi adı ve logosuyla gireceğini açıklaması sonrasındaki süreçte neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

Söz konusu durumla ilgili bir açıklamanın da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldiği belirtildi.

Evrensel'de yer alan habere göre Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın seçimlere partisinin kendi adı ve logosuyla girme kararına ilişkin “Bunun 6'lı ittifaka menfi bir etkisi olmaz. Çünkü bu normal bir iş... Her parti elbette kendi amblemiyle seçimlere girmeyi arzu eder… Sayın Babacan’ın böyle bir açıklamada bulunmasını yani bu kadar erken bulunmayabilirdi belki, ama garipsemiyorum” dedi.

Temel Karamollaoğlu, FOX TV’de bu sabah İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı.

Karamollaoğlu’nun açıklamaları özetle şöyle:

“VERİLEN KARAR MAALESEF ADALETE OLAN GÜVENİ SARSTI”

“Eğer Gezi olaylarında hükümet devrilebilecek bir tavırsa Gezi olayları vay canına işte o zaman Türkiye’de hiçbir mitingi toplantıyı yapmamak icap eder. Provokasyonlar da olur. Her yerde olur… Ama siz bir tarafla bir şeyi ispat edemeyeceksiniz arka tarafından da hükümeti devirme suçundan bir ceza vereceksiniz. Yani bunu bir ayaklanmaya benzetiyor gibi anladım. Çünkü ben bu davayı aslında takip etmiş değilim ama bende verilen karar maalesef adalete olan güveni sarstı.”
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