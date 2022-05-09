Samanyolu Haber /Gündem / Saadet liderinden ‘KHK’ çıkışı; 6 yıldır insanlar çaresizliğe itiliyor, artık yeter! /09 Mayıs 2022 18:45

Saadet liderinden ‘KHK’ çıkışı; 6 yıldır insanlar çaresizliğe itiliyor, artık yeter!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, KHK problemiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu, KHK’lılara yönelik hukuksuzluklara tepki gösterdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Karamollaoğlu, hakkında soruşturma olmayan, takipsizlik alan ya da yargılama sonunda beraat edenlerin bile görevine iade edilmediğini hatırlattı. Karamollaoğlu, “Artık yeter! Çok geç bile kalındı fakat daha fazla gecikmeksizin, daha ağır travmalara sebep olunmadan bu mağduriyetler giderilmelidir.” ifadelerini kullandı.

İktidarda bulunanlar, yanlış gömlek giydikleri gibi gömleklerinin ilk düğmesini de baştan yanlış iliklediler; şimdi de işin içinden çıkamıyorlar.

Temel Karamollaoğlu’nun konuyla ilgili paylaşımları şöyle:

İktidarda bulunanlar, yanlış gömlek giydikleri gibi gömleklerinin ilk düğmesini de baştan yanlış iliklediler; şimdi de işin içinden çıkamıyorlar. Terziyi, mağazadaki tezgâhtarı, hatta pamuğu üreten çiftçiyi suçluyorlar!

Adalet, bir iktidarın tüm işlerinde gömleğin ilk düğmesidir; olmazsa olmazıdır! Ne acıdır ki; ekonomi konusunda isminin hakkını veremeyen Adalet ve Kalkınma Partisi, adalette de sınıfta kalmıştır!

Sadece KHK meselesi dahi, adaletin nasıl örselendiğini gözler önüne sermeye yeter de artar! Hemen hemen 6 yıl oldu… 6 yıldır iktidar, KHK’lıları görmezden geliyor; insanları işsizliğe ve çaresizliğe itiyor..

6 SENEDİR BU İNSANLAR İTİLİP, KAKILIYOR

Beraat etmiş, takipsizlik almış; “fakat ben seni almam, çünkü canım öyle istiyor.” diyorlar.. Onbinlerce insan, aileleriyle birlikte yüz binleri buluyor; 6 senedir horlanıyor, itiliyor, kalkılıyor…

Yüzden fazla insan maalesef intihar etti, binden fazla insan çeşitli hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetti, yine binlercesi de sağlığını kaybetti…
Bir atasözümüz var; “ekmekle oynayanın ekmeğiyle oynanır..” Bu insanların ekmekleri ve özgürlükleri ellerinden alındı, tüm kapılar suratlarına kapatıldı, bunun vebalini hiçbir insan kaldıramaz.

MAĞDURYETLER DERHAL GİDERİLMELİDİR

Artık yeter!
Çok geç bile kalındı fakat daha fazla gecikmeksizin, daha ağır travmalara sebep olunmadan bu mağduriyetler giderilmelidir.
Biz bu konuda asla siyasi kazanç hesabı yapmayız; siz sebep oldunuz, siz düzeltin isteriz. Aksi halde zaten göreve geldiğimizde; ivedilikle bu konuya el atmak ve tüm mağduriyetleri gidermek bizim önceliğimiz olacaktır.


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