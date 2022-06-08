Samanyolu Haber /Gündem / Kritik uyarı: 'İktidar barış içinde devretmeyi bilmeli' /08 Haziran 2022 16:27

Kritik uyarı: 'İktidar barış içinde devretmeyi bilmeli'

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve iktidarına yönelik ağır eleştirilerde bulundu. İktidarın artık çözüm üretemeyeceğinin altını çizen Karamollaoğlu kritik bir de uyarı yaptı.

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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, “Zengini daha zengin fakiri ise daha fakir yapan, toplumu yoksullaştıran, halkın büyük kesimini dar boğaza sürükleyen bu model ekonomik değil, siyasi bir tercihtir. Bu tercih Sayın Erdoğan’ın ve iktidar partisinin bir tercihidir” dedi.

AKP ÜRETTİĞİ PROBLEMLERİ ÇÖZMEYİ VADEDİYOR
7156 gündür iktidarda olanların, seçimler zamanında yapıldığı takdirde, geriye kalan 382 günde problemleri çözme imkanının gözükmediğini belirten Karamollaoğlu, “Ak Parti iktidarı hangi problemleri çözeceğini vadediyor? Kendi ürettiği problemleri çözmeye vadeden bir iktidarla karşı karşıyayız. Problemlerin sebebi olanlar problemleri çözemezler” dedi.

RAKAMLARLA OYNAYARAK EKONOMİYİ DÜZELTECEKLERİNİ SANIYORLAR
Krizle mücadele etmesi gerekenlerin krizi değil algıyı yönetmenin peşinde olduklarını belirten Karamollaoğlu, “Ekranda faizle mücadele ettiklerini söyleyen gerçekte ise ülkeyi Cumhuriyet tarihinin en büyük faiz borcuna mahkum eden başka bir iktidar yoktur. Ekranda Türkiye’yi dünyanın en büyük ekonomisi yapacağız deyip gerçekte ülkeyi açlığa ve yoksulluğa mahkum eden başka bir iktidar yoktur. Rakamlarla ve kavramlarla oynayarak ekonomiyi düzelteceklerini sanıyorlar. Düzeltemezler”dedi.

FİİLİ BİR YÖNETİM KRİZİ VAR
Türkiye’de fiili anlamda yönetim krizi olduğunu belirten Karamollaoğlu, “Ülkemizde liyakatsiz bir hükumet sorunu var. Ülkemizde tüm gerçeklere gözünü kapatmış ve tüm kaynaklarımızı hızla tüketen bir Cumhur İttifakı sorunu var. Nereden geldiklerini unutan, nereye gittiklerini de bilmeyenlerin sebep olduğu fiilli problemler var” dedi.

İKTİDAR BARIŞ İÇİNDE DEVRETMEYİ BİLMELİ
Problemlerin altından kalkılamayacak boyutlara ulaştığını vurgulayan Karamollaoğlu, “İktidara tavsiyemiz şu; nasıl ki bundan 19 sene önce size iktidar barış içinde verildiyse aynı usül ve yaklaşımla iktidarı devretmeyi bilin! Direnmek size zarar verir ama en çok bu millete zarar verir; bunu da herkes idrak etmek mecburiyetindedir” dedi.
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