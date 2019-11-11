Samanyolu Haber /Gündem / Saadet öğretmen zulme dayanamadı /11 Kasım 2019 19:50

Saadet öğretmen zulme dayanamadı

Gaziantep’de Türkçe öğretmeni Saadet H. (25), 6 katlı apartmanın terasından atlayarak intihar etti. Saadet H.’nin intihar etmeden önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ben yapamadım mobbinge uğramaktan. Her gün, ‘Pamuk ipliğine bağlısınız’ sözünden bıktım usandım.” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

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İntihar eden öğretmenlere önceki gece bir yenisi daha eklendi. Gaziantep’te 23 Nisan Mahallesi’nde yaşanan olayda gencecik bir öğretmen hayatını kaybetti. Bir ortaokulda sözleşmeli Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Saadet H., 6 katlı apartmanın terasından kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen genç öğretmen, ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldrıldı ancak kurtarılamadı.

İKİ AY ÖNCE GÖREVE BAŞLAMIŞ

Afyonkarahisarlı olduğu ve 2 ay önce göreve başladığı öğrenilen Saadet öğretmenin olaydan önce birlikte yaşadığı annesi Gönül H.’yi arayarak helallik istediği ve sosyal medya hesabından intihara ilişkin paylaşımlarda bulunduğu öğrenildi. Saadet H.’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mobbing ayrıntısı dikkat çekti. Genç öğretmenin, “Hergün ‘Pamuk ipliğine bağlısınız’ sözünden bıktım!” ifadesi iş yerinde ‘işten atılmakla’ tehdit edildiğini düşündürüyor. 

BIKTIM USANDIM!

“Sevdiğim seni çok seviyorum. Kendine hani hep söylerdim sen benim doktorumsun, hep öylesin işte dikkat et kendine. Öğrencilerim haklarını helal etsinler gözüm gibi baktım hepsine üzülmesinler ben yapamadım mobbinge uğramaktan. Allah’a emanetsiniz canım öğrencilerim hep iyi hatırlayın beni pasta kesmiştik en son size kırmızıIı kalpli pastalar bırakıyorum. Diğer öğrencilerime de sözümdü unutmadım bir gün görüşmek dileğiyle. Allah’a emanet olun sizi her zaman seven öğretmeniniz Saadet. Her gün pamuk ipliğine bağlısınız sözünden bıktım usandım.”

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Saadet H.’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kızının cansız bedenini bekleyen anne Gönül H. ise sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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