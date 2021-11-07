Samanyolu Haber /Gündem / Saadet olmayınca plan değişti: İşte Erdoğan’ın ittifaka dahil etmek istediği parti /07 Kasım 2021 13:29

Saadet olmayınca plan değişti: İşte Erdoğan’ın ittifaka dahil etmek istediği parti

Oğuzhan Asiltürk’ün vefatıyla Saadet Partisini Cumhur İttifakı’na dahil etme çalışmaları boşa düşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yeniden Refah Partisi'ne sıcak baktığı öğrenildi.

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AKP, MHP ve BBP ile yaptığı seçim ittifakını 2023 seçimlerine de taşımayı hedefliyor. Ancak karşısında geniş bir muhalefet cephesi oluşan iktidar partisi, ittifakı genişletmenin yollarını arıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buna dönük ilk adımı Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’le görüşerek atmıştı. Saadet Partisi’nin Millet İttifakı içinde yer almasına karşı çıkan Asiltürk, Cumhur İttifakı'na sıcak baktığının mesajlarını da vermişti.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre  Asiltürk’ün 1 Ekim'de yaşamını yitirmesi bu görüşmelerin yarım kalmasına yol açtı.

KARAMOLLAOĞLU, AKP'YE MESAFELİ

'İttifakların seçim sathı maline girildiğinde' konuşulabileceğini sık sık dile getiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ise iktidar partisine mesafeli duruşu biliniyor.

AKP, bu partinin Cumhur İttifakı'nda yer almasa da 2019’daki İstanbul seçimlerinde olduğu gibi seçimlere tek başına girmesinin de kendilerine yarayacağını hesaplıyor.

YENİDEN REFAH PARTİSİ İLE İTTİFAKA SICAK BAKILIYOR

Vatan Partisi ile ittifaka "Biz kendimize benzeyen partilerle ittifak yaparız" denilerek karşı çıkılırken, Fatih Erbakan’ın liderliğindeki Yeniden Refah Partisi ile ittifaka sıcak bakılıyor.

İYİ Parti’nin de Cumhur İttifakı'na katılması için geçmişte çağrı yapan AKP, Meral Akşener’in bu seçeneğe kapıları kapatması nedeniyle, bu olasılığı gündeminden çıkarmış görünüyor.
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