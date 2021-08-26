Samanyolu Haber /Politika / Saadet Partili Asiltürk, ittifak şartını açıkladı /26 Ağustos 2021 12:11

Saadet Partili Asiltürk, ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi'nin hangi ittifakta yer alacağına dair tartışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, "Seçimlere kadar kimseye söz veremeyiz" deyip ittifak kurmak için 20 milletvekili çıkarma şartı getirdi.

SHABER3.COM

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, partisinin Gençlik Kolları’nın Akçakoca’da gerçekleşen kampında açıklamalarda bulundu.

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre; Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan’daki gelişmeler ile ilgili yaptığı yazılı bir açıklamada “Milli Görüş Hareketi Lideri” imzasını kullanan Asiltürk, Saadet Partisi'nin hangi ittifakta yer alacağına dair her iki tarafın da teklifine bakacaklarını söyledi.

Seçim sürecine kadar iktidar partisi dâhil herhangi bir partiyle birliktelik kurmayacaklarını ifade eden Asiltürk, ittifak şartı olarak ise Meclis’te grup kurma şartını ortaya koydu.

Asiltürk şöyle konuştu:

"Seçimlere gidene kadar, biz iktidar partisiyle birleşmiş olmayız. MHP'lilerle, diğerleri var, ‘sizinle beraber olacağız’ diye bir şey yapamayız. Söz veremeyiz. Niye veremeyiz, ilerde neyin ne olacağı belli olmadan oturulup, ileriye yönelik kararlar hatalar olabilir. İstişarelerden sonra diğer partilere diyeceğiz ki, bizim inancımız şu, bizim toplumun yanlış gidişine hatalı hallere çözüm bulabilmemiz için mecliste grubumuzun olması lazım. Aksi halde 19 milletvekiliniz olsa gündem dışı konuşma yaparsınız, hiçbir şeye karışamazsınız. Ama 20 milletvekili olunca başkanlık divanında olursunuz. Otururuz görüşürüz, konuşuruz. Biz teklifleri alır değerlendiririz, ona göre karar veririz. Ama şimdi bu karar verilemez.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Saadet Partili Asiltürk, ittifak şartını açıkladı Sonraki Haber >>

Vatandaş isyan etti: Her gün zam her gün zam

Vatandaş isyan etti: Her gün zam her gün zam

Facebook ve Sosyal medya

Facebook ve Sosyal medya

O ülkeye 4 yıldır yağmur yağmıyor!

O ülkeye 4 yıldır yağmur yağmıyor!

Şimdi de kuraklık alarmı: Yüzde 60'ı kurudu

Şimdi de kuraklık alarmı: Yüzde 60'ı kurudu

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e: Versene kardeşim belediyenin jipini

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e: Versene kardeşim belediyenin jipini

Hızlı ulaşımın yeni adı Hyperloop ilk yolcuyuğunu yaptı

Hızlı ulaşımın yeni adı Hyperloop ilk yolcuyuğunu yaptı

Didem Arslan Yılmaz'dan tepki çeken hareket

Didem Arslan Yılmaz'dan tepki çeken hareket

Hacker, cezaevindeki şiddet görüntülerini yayınladı

Hacker, cezaevindeki şiddet görüntülerini yayınladı

AKP Antakya Gençlik Kolları Başkanının skandal videosu

AKP Antakya Gençlik Kolları Başkanının skandal videosu

AKP'li milletvekili Zeynep Gül Yılmaz polise böyle hakaret etti

AKP'li milletvekili Zeynep Gül Yılmaz polise böyle hakaret etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:46:19