Saadet Partili Asiltürk, ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, partisinin Gençlik Kolları’nın Akçakoca’da gerçekleşen kampında açıklamalarda bulundu.





Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre; Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan’daki gelişmeler ile ilgili yaptığı yazılı bir açıklamada “Milli Görüş Hareketi Lideri” imzasını kullanan Asiltürk, Saadet Partisi'nin hangi ittifakta yer alacağına dair her iki tarafın da teklifine bakacaklarını söyledi.





Seçim sürecine kadar iktidar partisi dâhil herhangi bir partiyle birliktelik kurmayacaklarını ifade eden Asiltürk, ittifak şartı olarak ise Meclis’te grup kurma şartını ortaya koydu.





Asiltürk şöyle konuştu:





"Seçimlere gidene kadar, biz iktidar partisiyle birleşmiş olmayız. MHP'lilerle, diğerleri var, ‘sizinle beraber olacağız’ diye bir şey yapamayız. Söz veremeyiz. Niye veremeyiz, ilerde neyin ne olacağı belli olmadan oturulup, ileriye yönelik kararlar hatalar olabilir. İstişarelerden sonra diğer partilere diyeceğiz ki, bizim inancımız şu, bizim toplumun yanlış gidişine hatalı hallere çözüm bulabilmemiz için mecliste grubumuzun olması lazım. Aksi halde 19 milletvekiliniz olsa gündem dışı konuşma yaparsınız, hiçbir şeye karışamazsınız. Ama 20 milletvekili olunca başkanlık divanında olursunuz. Otururuz görüşürüz, konuşuruz. Biz teklifleri alır değerlendiririz, ona göre karar veririz. Ama şimdi bu karar verilemez.