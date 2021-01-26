Erdoğan'ın ziyaret ettiği Asiltürk'ten 'ittifak' açıklaması

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili olarak Kudüs Tv’de yayınlanan ‘Diyalog ve Uhuvvet’ adlı programda değerlendirmelerde bulundu.







"Forsunu morsunu kullanmadan abi kardeş gibi görüşmeye gelmesi karşısında ben en ufak bir açıklama yapmam. Kendisi ne açıklama yaparsa o dur esas. O da gereken ölçüde bir şeyler söyledi. Benim bu tutumumu da gördüğü için çok da memnun olduğunu biliyorum. Bazı şeylerde saygı göstermek lazım" diyen Asiltürk, Erdoğan'ın herhangi bir gösteriş yapmadan, samimi bir şekilde geldiğini belirterek şunları söyledi:





"Bizim evimizi gelenler bilirler. Öyle döşemesinde hiçbir lüks falan yoktur. Orada beraber resim çektirdik. Bu toplumda olumlu etki yaptı. Çok faydalı bir hareketti sayın cumhurbaşkanının yaptığı. Nitekim neticesini de gördük. Toplumda o kavga ortamı birdenbire değişiverdi. Daha da geliştirmemiz lazım. Bütün siyasi partilere bütün konuşmalarımda hitap ediyorum. Herkesin üzerine düşen görevi yapması halinde bu ortamı düzeltebiliriz. Siyasi partiler birbirine acı acı sanki can düşmanı gibi tenkit etmekten vazgeçecekler."

'Saadet Partimizin ölçülü olarak kardeşliği sağlayacak bir üslupla hareket etmesi lazım'





Türkiye ikiye ayrılmış. Yarısı yarısının hasmı gibi davranıyor. İlk bu ortamı düzeltme hareketini sayın cumhurbaşkanı yaptı. Beni ziyarete geldi. Bu bir parti ziyareti değildi. Erbakan bu davanın lideriydi, sonrasında bu konumu istemediğim halde bana zorla devrettiler. Sayın cumhurbaşkanı milli görüş liderini ziyarete geliyor. Bu çok takdir edilecek bir şey. Particilik yapmak için değil. Kendisi de bu olgunluğu göstererek ziyareti yapınca toplumda çok olumlu etki yaptı.





Bütün partilerin böyle davranması lazım. Kardeşim sizin fikriniz Türkiye’yi şöyle şöyle ölçüler içinde idare etmek diyebilirsiniz. Size inananlar sizinle beraber olsun. Ama inanmayanları aşırı derecede tenkit edemezsiniz. Saadet Partimizin de ölçülü olarak kardeşliği sağlayacak bir üslupla hareket etmesi lazım. Arkadaşlarımız büyük ölçüde değiştiler ama biraz daha zamana ihtiyacımız olacak."





'Sadece AK Parti’nin gelmesi bile toplumu ne kadar değiştirdi'

Asiltürk, "Görüşmede gündeme gelmiştir ama gelmemiş gibi kabul ederek. AK Parti’den Saadet Partisi’ne bir ittifak teklifi gelirse Saadet Partisi Cumhur İttifakı’ndan mı Millet İttifakı’ndan mı yana olmalı?" şeklindeki soru üzerine de şunları kaydetti:





"Ben CHP’yle de düşman gibi sert bir üslupla konuşmuyorum. İYİ Partiyle de. Biz MHP’yle de çok yumuşak yakınlaşma şey ettik ama onlardan bize olumlu cevap gelmedi. Onlara da bütün partilerle iyi davranmamız lazım. Partiler bunu yaparsak toplumda da karşılık bulur. Sadece AK Parti’nin gelmesi bile toplumu ne kadar değiştirdi. Diğerlerine de aynı şeyleri söylüyorum.





Bizim görevimiz hakkı anlatmaktan ibaret kimseyle bir düşmanlığımız yok. Onun için ileride şöyle mi yaparız böyle mi yaparız demenin zamanı o noktaya geldiğimiz zaman, seçime bir hafta kala buna karar verilir. Yapılır. Ondan önce bunu açıklarsam bir bölünme meydana gelir. Ben bunu açıklamam. Ne yapacağım kalbimde durur. İki topluluk var. İkisiyle de görüşerek bizim davamızın başarıya ulaşmasında en doğru yol hangisiyse ona karar verir ilan ederiz."