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Saadet Partili Birol Aydın’dan adalet çağrısı: Sincan Cezaevi’ndeki Memduh Boydak’ı ve ağır hasta Hatice Erdem’i ziyaret ettiSaadet Partili Birol Aydın’dan adalet çağrısı: Sincan Cezaevi’ndeki Memduh Boydak’ı ve ağır hasta Hatice Erdem’i ziyaret ettiSosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iktidarın ihtiyaçlarına göre her dönem yeniden belirlenen “suç”, “suçlu”, “hayırsever”, “cemaat” ve “örgüt” tanımları üzerinden insanların mağdur edildiğini kaydeden Aydın, “Bu dönemin savcısı da hâkimi de bizzat iktidar oldu. İntikam almak başka, hukuku işletmek başkadır.” değerlendirmesinde bulundu.Saadet Partisi Milletvekili Birol Aydın’ın X hesabından yaptığı açıklaması şöyle:Bugün Sincan Cezaevi’ndeydim.Memduh Boydak Bey’i ve ağır karaciğer hastası olmasına rağmen tahliye edilmeyen Hatice Erdem Hanımı ziyaret ettim.Bu süreçte kimi işinden edildi, kiminin iş yerlerine el konuldu, kimi sağlığından oldu, kimi de yıllardır cezaevinde…Fakat kimileri de belediye başkanı, milletvekili, bürokrat, bakan, kayyım, yönetim kurulu üyesi oldu!Suçlu suçsuz, ak kara demeden binlerce insan aynı çuvala konuldu. Kimin içeride alıkonacağına, kimin dışarıda kalacağına, kimlerin cezalandırılacağına, kimlerin de adeta “ödüllendirileceğine” hukuk değil siyaset karar verdi.İktidarın ihtiyaçlarına göre yaptığı ortaklıklar doğrultusunda, her dönem yeniden belirlenen “suç”, “suçlu”, “hayırsever”, “cemaat” ve “örgüt” tanımları üzerinden insanlarımız mağdur edildi.Özetle; bu dönemin savcısı da hakimi de bizzat iktidar oldu!Şimdi zaman; travmaları daha da derinleştirmeden, toplumsal barışı tesis edecek adımları derhal atma zamanıdır.İntikam almak başka, hukuku işletmek başkadır!