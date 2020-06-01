Samanyolu Haber /Politika / Saadet Partili isim AKP'ye geçti /01 Haziran 2020 23:15

Saadet Partili isim AKP'ye geçti

Saadet Partisinden seçilen Yalova Tavşanlı Belde Belediye Başkanı Mücahit Kaçar'ın AKP'ye katıldığı ifade edildi.

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Yalova'da Saadet Partili Tavşanlı Belde Belediye Başkanı Mücahit Kaçar AKP'ye katıldı. AKP'den yapılan açıklamada “İçinde bulunduğumuz süreçte AK Parti belediyelerinin farkı vatandaşımız tarafından daha net görülmeye başlanmıştır” denildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“AK Parti Yalova İl Başkanlığı olarak İl Başkanımız Muğlim Bağatar, il yönetim kurulu üyelerimiz, milletvekillerimiz Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol’un da görüşleri ile Altınova ilçesi Tavşanlı Belde Belediyesinin önceden olduğu gibi önümüzdeki dönemde de hizmet ve yatırımlarla gelişmesi ve büyümesi noktasında karar alınmıştır. Bu bağlamda Tavşanlı Belde Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, il başkanlığımızın ve milletvekillerimizin istişareleri ile AK Parti Genel Merkezimizin takdirleri doğrultusunda partimize katılım sağlamıştır.”
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