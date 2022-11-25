Saadet Partisi 6’lı masanın ortak adayı için ilk kez tarih verdi

6’lı masa ortaklarından Saadet Partisi’nin Sözcüsü Birol Aydın, ortak cumhurbaşkanı adayı için tarih verdi. Ortak cumhurbaşkanı adayını tarif eden Birol Aydın, “Samimi, dürüst, masayla istişareden kopmayacak bir isim.” dedi.

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’a konuşan Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, “Seçim sath-ı mailine girdikçe, ısındıkça ocak ayından sonra cumhurbaşkanı adayımız açıklanır.” ifadesini kullandı.

Belirleyecekleri adayın 13’üncü cumhurbaşkanı olacağını söyleyen Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın aday gösterilecek ismi, “Başından itibaren masada liderlerin konuştukları, ortaya koydukları ilkelere ve prensiplere bağlı kalabilecek, samimi, dürüst, ülkeyi ve milleti düşünen, masayla istişareden kopmayan ve kopmayacak olan bir isim.” olarak tarif etti.

CUMHUR İTTİFAKI ADAYIN AÇIKLANMASI İÇİN ÖZEL ÇABA GÖSTERİYOR

Altılı Masa dokuzuncu kez 28 Kasım’da bir araya gelecek. Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı henüz yanıt bulmuş bir soru değil. Öte yandan aday isminin açıklanmaması nedeniyle gecikme yaşandığı değerlendirmeleri yapanlar da var. Siz adayın açıklanmasının geciktiğini düşünüyor musunuz?





“Bir defa adayın erken açıklanması hususu Türkiye’de son bir yıldır çok tartışılıyor. Bu konuyu Cumhur İttifakı gündemde tutmak için özel bir çaba gösteriyor. Türkiye’nin sorunlarını, problemlerini çözmeye yönelik, oylarını artırmaya yönelik yeni stratejiler üretemedikleri için, bilmedikleri bir rakiple ilgili strateji de üretemeyecekleri için muhalefetin adayını açıklaması ve onun üzerinden strateji geliştirme beklentisi var.





NEDEN ERKEN BİR CUMHURBAŞKANI ADAYI AÇIKLAMA İHTİYACI OLSUN?

Neden erken bir cumhurbaşkanı adayı açıklama ihtiyacı olsun? Biz sıklıkla söylüyoruz. 2024’ün Mart’ında yerel yönetim seçimleri olacak. Cumhur İttifakı buyursun Ankara, İstanbul başta olmak üzere büyükşehir belediye başkan adaylarını bugünden açıklasın. Ya da 2023 milletvekili adaylarını şimdiden açıklasın. Neden açıklamıyorlar? Her şeyin tabi bir süreci var. Seçim sath-ı mailine girmeden Altılı Masa neden cumhurbaşkanı adayını açıklamış olsun? Şubat ayında biz ilkeler düzeyinde mutabık kalacağımızı, önce nasıl yol yürüyeceğimiz hususunda anlaşacağımızı, geçiş sürecini nasıl gerçekleştireceğimizi belirleyeceğimizi söyledik. Bunların sonunda 13’üncü cumhurbaşkanı seçilecek adayı kamuoyuna açıklayacağımızı da söyledik. Kararlı bir açıklamayı yaptık ve bunu devam ettiriyoruz. Bizim “süratle bir cumhurbaşkanı adayını açıklayalım” tartışmasına kendimizi kaptıracak halimiz yok. Seçim sath-ı mailine girdikçe, ısındıkça ocak ayından sonra cumhurbaşkanı adayımız açıklanır.”