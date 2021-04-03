Saadet Partisi yeni ittifakını açıkladı!

Saadet Partisi'nin bugün (3 Nisan 2021) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise partinin 'Geçim İttifakı' kampanyası başlattığı açıklandı.



Yayımlanan video içeriğinde yurttaşın, "Geçim şartları zor, hayat pahalılığı var. Kirayı, elektriği veremiyoruz, geçinemiyoruz. Emekli açlıktan ölüyor, kredi borcu olduğu için açlık sınırında. Gelir dağılımında adaletsizlik var" sözlerine yer verildi.





"GELİN SEÇİM İTTİFAKI KURALIM"

Videonun sosyal medyada yayımlanmasının ardından Saadet Partisi Genel Merkez binasında yapılan İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısında konuşan genel başkan Temel Karamollaoğlu ise açık çağrıda bulundu, “Gelin geçim ittifakı kuralım” ifadelerini kullandı.





Karamollaoğlu'nun açıklamasından öne çıkan satır başları:





"Kendileri varlık içinde yüzerken milyonların geçim derdini görmezden geldiler. Yanlış politikalarda ısrarcı olarak ekonomiyi çıkmaza soktular, insanımızı hayat pahalılığına mahkum ettiler. Devlet olarak zor günlerden geçiyoruz diyerek insanımızın merhametine sığındılar ama vatandaşımıza zor günlerinde sırt çevirdiler. Ülkemizde; siftah yapamadan dükkan kapatan, pandemiden dolayı iflas eden esnafımız var. Gelecek hayalini yurt dışında yaşamak üzere kuran gençlerimiz var. Ay sonu nasıl gelecek diye düşünen milyonlarca kardeşimiz var. Geçim sıkıntısının bunalımıyla intihar edenler var. Ülkemizde; çocuğunun istediğini alamadığı için evine geç giden anne babalar var.





Karanlığın en koyu olduğu an; şafağın en yakın olduğu andır. Herkes bilmeli ki şafak yakın. Bu sebeple dert var, sorun var ama Allah’ın izniyle çözüm de var. Saadet Partisi olarak her bir insanımızın geçim mücadelesine destek olmak, onları dinlemek, seslerini duyurmak, çözümler üretmek, tencerelerinde dert değil aş pişirebilmek için seçimden önce bir geçim ittifakı kurmakta kararlıyız.





Bir geçim ittifakı kuralım; Hayat pahalılığına, adaletsiz gelir dağılımına, üretmeyen ekonomiye, işsizliğe, ağır vergilere, hayır diyelim.





Toplumumuzun her kesimine sesleniyorum; gelin, milletimizle el ele verelim, geçim ittifakından başka hiçbir şey konuşmayalım. İnsanımızın derdine hep birlikte tercüman olalım. Bir araya gelerek çözüm yolları arayalım"