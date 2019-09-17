Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu daha önce söylediği sözler sebebiyle eleştirerek, “Saadet’in proje başkanının ‘Müslümanım ama İslamcı değilim’ lafı, ‘İnsanım ama insancı değilim’ mânâsına gelmektedir. Beyaz sakalından utan be kaç yaşına gelmişsin” demişti. Ünlü'nün bu sözlerine cevap veren İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, kendisini il başkanlığında kahve içmeye davet etmişti. Sevim'in kahve davetine ise SP İstanbul milletvekili Cihangir İslam tepki gösterdi.





Abdullah Sevim, "Cübbeli kardeşim bilmiyor mu bizim ne amaçla yola çıktığımızı?" diye sorarak şunları söylemişti:





Geçtiğimiz günlerde Sayın Ahmet Mahmut Ünlü’nün Genel Başkanımız, Bilge Başkan Sayın Temel Karamollaoğlu ile ilgili açıklamalarını üzüntüyle takip ettim. Bu noktada ben merak ediyorum: Cübbeli kardeşim bilmiyor mu bizim ne amaçla yola çıktığımızı? Cübbeli kardeşim bilmiyor mu bizim nereye varmak istediğimizi? Cübbeli kardeşim bilmiyor mu bizim yolda başımıza gelen bütün badirelere rağmen, nasıl tavizsiz davrandığımızı?





Sevim'in kahve daveti üzerine Cihangir İslam; Ünlü'nün, Karamollaoğlu hakkında konuştuğu videoyu paylaşarak, "Önce bunu dinleyiniz, bu zat işte bu sözlerinden ötürü aleni özür dilemeli" dedi. İslam konu hakkında şunları söyledi:





“Sadece Sayın Genel Başkanımıza saygısızlık etmekle kalmayan, ‘kefensiz bırakmakla’ da tehdit ettiğini zanneden bu zat aleni özür dilemedikçe @SaadetPartisi İstanbul İl Başkanı onunla oturup kahve içmemeli, yarenlik etmemelidir. Şahsi muhabbetleri varsa siyaset dışı tutulmalıdır”