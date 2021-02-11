Samanyolu Haber /Gündem / Saadet Partisi'nde Genel Başkanlık değişimi gündemde mi? /11 Şubat 2021 17:08

Saadet Partisi'nde Genel Başkanlık değişimi gündemde mi?

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saadet Partisi Genel Başkanı’na bir müdahale gelecekmiş gibi algı oluşturma çabalarına şahit olmaktayız. Yüksek İstişare Kurulumuz ve Genel İdare Kurulumuzun, herhangi bir genel başkan değişikliği gündemi söz konusu dahi değildir" dedi.

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Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden Saadet Partisi'nde Genel Başkan değişikliği gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Herhangi bir genel başkan değişikliği gündemi söz konusu dahi değildir" diye Birol Aydın, şunları ifade etti:

"Son günlerde ekranlarda iktidar ağzı ile konuşan grupların, sanki 'Saadet Partisi Genel Başkanı’na bir müdahale gelecek'miş gibi algı oluşturma çabalarına şahit olmaktayız. Öncelikle bilinmelidir ki; Saadet Partisi, üzerinde uygulanmak istenen birçok operasyonu geçmişte bertaraf ettiği gibi, bugün de bu ucuz ve basit ayak oyunlarını bertaraf etmesini bilir! Bizim istişare ve karar kurullarımız olan Yüksek İstişare Kurulumuz ve Genel İdare Kurulumuzun, herhangi bir genel başkan değişikliği gündemi söz konusu dahi değildir.

Dışarıdan bir ‘operasyon’ başlatma niyetinde olanların, asparagas haberleri ise bizi sadece güçlendirmektedir. Genel Başkanımız başta olmak üzere partimizin bütün mensupları, ülkemizdeki kutuplaşma zeminlerini ortadan kaldırmak ve insanımıza hak ve adalete dayalı bir Türkiye’yi tesis etmek için gece gündüz çalışmaktadır ve çalışmaya da devam edecektir."


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