Saadet Partisi'ndeki çatlak büyüyor

‘SP BÖLÜNÜR’





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi (SP) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün son dönemde yakın temas içinde olması, SP içinde de tartışmalara neden olurken siyaset kulislerinde bugünlerde “Erdoğan ile Asiltürk’ün aralarında anlaştığı, SP içindeki Asiltürk ekibinde yer alan bazı önemli isimlerin 2023 seçimlerinde AKP listelerinden milletvekili olacağı” konuşuluyor. Ancak Erdoğan’ın SP’ye yönelik bu hamlesine BBP’nin “Cumhur İttifakı bileşeni olarak AKP listelerinde daha çok BBP’li isimler olması gerektiği” teziyle karşı çıktığı ifade edilirken bu durumun SP içinde de “rahatsızlığa sebep olduğu” belirtiliyor.Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, Asiltürk ile Erdoğan arasındaki görüşmeler, uzun süredir kamuoyunun gündeminde. SP’li kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Asiltürk arasında gerçekleşen görüşmelerde, “AKP’nin de Milli Görüş içinden doğan bir parti olması sebebiyle iki partinin aslında yan yana gelmesi gerektiği yönünde görüş birliğinin sağlandığını” aktarıyor. İki partiyi yeniden bir araya getirmenin en önemli araçlarından birinin de “Asiltürk ile hareket eden partinin önemli isimlerinden bazılarının, 2023 seçimlerinde AKP listelerinden aday yapılmak istenmesi” olduğunu aktaran kaynaklar, şu tezi öne sürüyor:“AKP’nin olağan kurultayı öncesinde, Türkiye’nin metropol kenti İstanbul’un İl Başkanlığı’nda önemli bir değişim yaşandı. SP’de uzun süre siyaset yapan Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul İl Başkanlığı’na getirildi. Bilindiği gibi Kabaktepe, AKP’nin 2001 yılındaki kuruluş sürecinde, ‘gelenekçi kanat’ olarak adlandırılan SP içinde kalmayı tercih etmiş ve partide ilerleyen yıllarda İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği ile genel idare kurulu üyeliği gibi görevlerde bulunmuş, etkin bir isimdi. AKP, SP’ye yönelik işaret fişeğini İstanbul İl Başkanlığı’nda ateşledi. Çünkü Sayın Kabaktepe, partimiz için önemli ve saygı duyulan bir isimdir. Bu durum giderek, Asiltürk ile yani partililerimizin gönül verdiği Asiltürk gibi bir isimle görüşmelerle perçinlendi. 2023 seçimlerine doğru gidilen süreç de Asiltürk kanadında yer alan, yine partimiz için önemli görevler üstlenmiş bazı kişilerin ‘AKP listelerinden adaylığına’ dek gidiyor.”Genel Başkan Karamollaoğlu ekibi de “söz konusu durumdan parti içinde bölünme yaşanacağı gerekçesiyle rahatsız.” SP’li kaynaklar, bu rahatsızlığı da şu sözlerle ifade ediyor: “Oğuzhan Asiltürk, Karamollaoğlu’nun da belirttiği gibi SP için önemli bir isim. Erbakan Hoca ile yakınlığı nedeniyle de tabanda da parti içinde de karşılığı bulunan bir zat. Ancak SP’nin şu anda yürüttüğü politikalardan bağımsız olarak, parti içinde Asiltürk kanadındaki bazı önemli isimlerin AKP listelerinden aday yapılmak istenmesi gibi bir durum, tartışmasız SP’yi böler. Son genel seçimlerde SP’nin oy oranı yüzde 1.34. Bu bazıları için ‘küçük bir oy oranı’ olarak nitelendirilebilir, ancak cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yüzde 1 oy, seçim sonuçlarını etkileyecek kadar değerli. O yüzden partimizin yer alacağı ittifakta da bu yüzde 1’lik oyun önemi büyük. 2023 seçimlerinde de bu yüzde bir oy farkının çok önemli olduğuna tanıklık edeceğiz. Eğer AKP listelerinde adaylık söz konusu olursa, partimize gönül vermiş seçmenlerden bir kısmı ‘Asiltürk ve ekibini destekleyebilir.”