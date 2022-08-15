Samanyolu Haber /Politika / Saadet Partisi'nden AKP'ye geçti, rozetini Erdoğan taktı /15 Ağustos 2022 20:12

Saadet Partisi'nden AKP'ye geçti, rozetini Erdoğan taktı

Son yerel seçimlerde Saadet Partisi'nden Batman Beşiri Belediye Başkanı seçilen Sait Karabulut'un AKP'ye katıldığı aktarıldı.

SHABER3.COM

Son yerel seçimlerde Saadet Partisi'nden Batman Beşiri Belediye Başkanı seçilen Sait Karabulut'un partisinden istifa ederek AKP'ye katıldığı aktarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre Batman Beşiri Belediye Başkanı Sait Karabulut, AKP'ye katıldı.

Saadet Partisinden istifa ederek AKP'ye katılan Karabulut'un rozetini, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda taktı.

Öte yandan toplantıda eski Elazığ CHP il başkanı Mustafa Ünsal Karatepe'nin de AKP'ye katıldığı öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Saadet Partisi'nden AKP'ye geçti, rozetini Erdoğan taktı Sonraki Haber >>

Hocaefendi, vefat eden dostlarını yadetti

Hocaefendi, vefat eden dostlarını yadetti

Ağrı sokaklarında silahlarla dolaşan Savcı Sayan öyle bir söz etti ki...

Ağrı sokaklarında silahlarla dolaşan Savcı Sayan öyle bir söz etti ki...

PSG'de kriz: Mbappe, Messi'ye omuz attı!

PSG'de kriz: Mbappe, Messi'ye omuz attı!

Bursa'da sağanak yağış sele dönüştü

Bursa'da sağanak yağış sele dönüştü

Bakın Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santarli'ni nasıl çalıyor!

Bakın Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santarli'ni nasıl çalıyor!

[Harun Tokak ] Anam

[Harun Tokak ] Anam

Hocafendi yıllar önce uyarmıştı...

Hocafendi yıllar önce uyarmıştı...

Meksika’da su hortumu sahili birbirine kattı

Meksika’da su hortumu sahili birbirine kattı

Bu kadarına da pes!

Bu kadarına da pes!

Can Ataklı'dan Cüneyt Özdemir'e: Biraz akıllı ol

Can Ataklı'dan Cüneyt Özdemir'e: Biraz akıllı ol
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:51:30