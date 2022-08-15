Saadet Partisi'nden AKP'ye geçti, rozetini Erdoğan taktı

Son yerel seçimlerde Saadet Partisi'nden Batman Beşiri Belediye Başkanı seçilen Sait Karabulut'un partisinden istifa ederek AKP'ye katıldığı aktarıldı.
Evrensel'de yer alan habere göre Batman Beşiri Belediye Başkanı Sait Karabulut, AKP'ye katıldı.
Saadet Partisinden istifa ederek AKP'ye katılan Karabulut'un rozetini, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda taktı.
Öte yandan toplantıda eski Elazığ CHP il başkanı Mustafa Ünsal Karatepe'nin de AKP'ye katıldığı öğrenildi.