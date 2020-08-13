Samanyolu Haber /Politika / Saadet Partisi'nden Bakan Albayrak'a dolar göndermesi /13 Ağustos 2020 22:40

Saadet Partisi'nden Bakan Albayrak'a dolar göndermesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dolar açıklaması sonrasında Saadet Partisi'nden Bakan Albayrak'a bir mesaj geldi.

Bakan pes dedirtti: Dolar BMW, Mercedes'e binenin derdi, vatandaşın böyle derdi yok

Saadet Partisi, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile "Endişelenmeli miyiz?" sorusuna "Maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz" yanıtını veren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a tepki gösterirken, paylaşılan mesajda "Maaşımızı dolarla almıyoruz ama dolar bütün maaşımızı alıyor" ifadesi kullanıldı.

Gazeteci Ahmet Hakan'ın sunduğu televizyon programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ahmet Hakan'ın "Dolar yükselince telaşlanıyorum, kur yükselince telaşlanıyorum, 'eyvah' diyorum her şey pahalanacak, ülkemizin ekonomisi kötüye gidecek. Endişelenmeli miyiz?" sorusuna "Birincisi şunu sorayım size, dolarla mı maaş alıyorsunuz, dolar borcunuz mu var, dolarla bir işiniz var mı" sözleriyle cevap verdi.

Saadet Partisi, Albayrak'ın ifadelerin Twitter hesabından paylaşılan bir videoyla tepki gösterirken, dolarla alınan ürünler sıralandı ve "Maaşımızı dolarla almıyoruz ama dolar bütün maaşımızı alıyor" dendi.

Videoda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, "Ekonomiyi liyakatli olan insanlara değil de liyakatsizliği tescil edilmiş kişilere teslim ederseniz ekonomiyi ayağa kaldıramazsınız" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Saadet Partisi'nden Bakan Albayrak'a dolar göndermesi Sonraki Haber >>

Bakan pes dedirtti: Dolar BMW, Mercedes'e binenin derdi, vatandaşın böyle derdi yok

Bakan pes dedirtti: Dolar BMW, Mercedes'e binenin derdi, vatandaşın böyle derdi yok

Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada

Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada

Oyuncunun videoda anlattığı doğru çıktı: Şimdi de saç dökülmesi

Oyuncunun videoda anlattığı doğru çıktı: Şimdi de saç dökülmesi

Bu görüntülere pes! Galata Kulesi'ni yıkarak mı restore ediyorlar?

Bu görüntülere pes! Galata Kulesi'ni yıkarak mı restore ediyorlar?

İngiltere’de futbolcu hakeme saldırdı!

İngiltere’de futbolcu hakeme saldırdı!

8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçeyle gözaltı

8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçeyle gözaltı

Akrobasi uçağı yere çakıldı

Akrobasi uçağı yere çakıldı

İşte KHK Mağduru Başkomiser'in yaşadıkları

İşte KHK Mağduru Başkomiser'in yaşadıkları

Aniden çıkan hortum turistleri şaşırttı

Aniden çıkan hortum turistleri şaşırttı

Kameralara takılan ilginç kaza

Kameralara takılan ilginç kaza
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:45:09