Saadet Partisi'nden Bakan Albayrak'a dolar göndermesi

Saadet Partisi, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile "Endişelenmeli miyiz?" sorusuna "Maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz" yanıtını veren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a tepki gösterirken, paylaşılan mesajda "Maaşımızı dolarla almıyoruz ama dolar bütün maaşımızı alıyor" ifadesi kullanıldı.





Gazeteci Ahmet Hakan'ın sunduğu televizyon programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ahmet Hakan'ın "Dolar yükselince telaşlanıyorum, kur yükselince telaşlanıyorum, 'eyvah' diyorum her şey pahalanacak, ülkemizin ekonomisi kötüye gidecek. Endişelenmeli miyiz?" sorusuna "Birincisi şunu sorayım size, dolarla mı maaş alıyorsunuz, dolar borcunuz mu var, dolarla bir işiniz var mı" sözleriyle cevap verdi.





Saadet Partisi, Albayrak'ın ifadelerin Twitter hesabından paylaşılan bir videoyla tepki gösterirken, dolarla alınan ürünler sıralandı ve "Maaşımızı dolarla almıyoruz ama dolar bütün maaşımızı alıyor" dendi.





Videoda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, "Ekonomiyi liyakatli olan insanlara değil de liyakatsizliği tescil edilmiş kişilere teslim ederseniz ekonomiyi ayağa kaldıramazsınız" dedi.