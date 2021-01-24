Samanyolu Haber /Gündem / Saadet Partisi'nden Gaffar Okkan ve Uğur Mumcu mesajı /24 Ocak 2021 20:41

Saadet Partisi'nden Gaffar Okkan ve Uğur Mumcu mesajı

Saadet Partisi'nin resmi Twitter hesabından 20. önce şehir edilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 28 yıl önce aracına konulan bombanın patlaması sonrasında hayatını kaybeden Uğur Mumcu ile ilgili birer mesaj paylaşıldı.

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T24'te yer alan habere göre Saadet Partisi, 20 yıl önce şehit edilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 24 Ocak 1993 Pazar günü Ankara'daki evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu için Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. 

Yapılan paylaşımda "Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı, şehit edilişinin 20. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu da paylaşımı kendi sosyal medya hesabından etiketleyerek paylaştı.

Mumcu için ise "24 Ocak 1993'te hain bir suikastle katledilen Gazeteci #UğurMumcu'yu saygıyla anıyor, gerçeklerin susturulamayacağı bir Türkiye temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı. 



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