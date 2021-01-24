Saadet Partisi'nden Gaffar Okkan ve Uğur Mumcu mesajı

T24'te yer alan habere göre Saadet Partisi, 20 yıl önce şehit edilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 24 Ocak 1993 Pazar günü Ankara'daki evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu için Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.





Yapılan paylaşımda "Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı, şehit edilişinin 20. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu da paylaşımı kendi sosyal medya hesabından etiketleyerek paylaştı.





Mumcu için ise "24 Ocak 1993'te hain bir suikastle katledilen Gazeteci #UğurMumcu'yu saygıyla anıyor, gerçeklerin susturulamayacağı bir Türkiye temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.