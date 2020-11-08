Samanyolu Haber /Politika / Saadet Partisi'nden görev değişimi: Yeni isim bakın kim oldu /08 Kasım 2020 20:26

Saadet Partisi'nden görev değişimi: Yeni isim bakın kim oldu

Saadet Partisi'nin yeni İstanbul İl Başkanı'nın Saadet Partisi Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yazıcı olduğu belirtildi.

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Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevine, Saadet Partisi Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yazıcı getirildi. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevini 3 yıldır Dr. Abdullah Sevim sürdürüyordu.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, “İstanbul İl Başkanlığımıza Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Ömer Faruk Yazıcı getirilmiştir” denildi.

Abdullah Sevim'e teşekkür edilen açıklamada, “Bugüne kadar İl Başkanlığımızı yapan Abdullah Sevime'e yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor, yeni İl Başkanımıza başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Ayrıca bu süre içerisinde parti çalışmalarına, 2011 yılında Saadet Partisi Gençlik Kolları’nda Başkan Yardımcısı olarak başladı. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun, Genel Başkan seçildiği 2016 yılındaki 6. Olağan Büyük Kongre’de Genel İdare Kurulu’na en genç üye olarak seçildi. 2018 yılında Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun tensipleriyle Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
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