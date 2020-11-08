Saadet Partisi'nden görev değişimi: Yeni isim bakın kim oldu

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevine, Saadet Partisi Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yazıcı getirildi. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevini 3 yıldır Dr. Abdullah Sevim sürdürüyordu.





Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, “İstanbul İl Başkanlığımıza Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Ömer Faruk Yazıcı getirilmiştir” denildi.





Abdullah Sevim'e teşekkür edilen açıklamada, “Bugüne kadar İl Başkanlığımızı yapan Abdullah Sevime'e yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor, yeni İl Başkanımıza başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.



